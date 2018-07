Junta pide al Gobierno revisar los precios de medicamentos contra hepatitis C para "garantizar" a todos los tratamientos

Publicado 26/01/2015 15:26:01 CET

IU exige que la Junta "cumpla inmediatamente" su palabra, mientras que el PP lamenta que "se quiera politizar" este asunto

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía exigirá al Gobierno central que revise "de manera inmediata" los precios de los medicamentos innovadores para "garantizar" que ninguna persona con hepatitis C se quede sin tratamiento.

Así lo ha anunciado este lunes la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, durante el pleno extraordinario del Parlamento --último de la legislatura--, donde ha pedido que los precios "se ajusten a los costes de investigación y fabricación y a unos beneficios razonables para la empresa" y ha reiterado que, en la comunidad, "ningún paciente va a quedarse sin el tratamiento que necesite, según criterios clínicos, por motivos económicos".

La máxima responsable de la sanidad andaluza ha reiterado que "el Gobierno andaluz está dispuesto a librar una guerra sin cuartel contra los precios abusivos de los medicamentos innovadores y contra el mercadeo y la comercialización a costa de la salud de las personas". Asimismo, se ha posicionado en contra de que primen los intereses económicos de las grandes industrias farmacéuticas, y que ello redunde en que se establezcan precios "desproporcionadamente superiores a lo que cuesta la investigación para elaborarlos".

En esta línea, Sánchez Rubio ha recordado la propuesta que ha realizado Andalucía al Gobierno central de realizar un Plan Estratégico Nacional "útil" que garantice el acceso a todos los pacientes al tratamiento que necesiten, en función de los criterios clínicos; a la creación de un Comité Científico-Técnico, "en cuya composición tengan voz las comunidades autónomas"; y a que exista "transparencia absoluta en la información sanitaria sobre fármacos y tecnologías", a fin de evitar la "contaminación informativa por parte de la industria farmacéutica sobre supuestas píldoras milagrosas".

Además, ha recordado que Andalucía está ultimando el modelo electrónico para la prescripción y dispensación, a través de la farmacia hospitalaria, de los tratamientos de hepatitis C, "a fin de favorecer un acceso homogéneo y poder monitorizar esta estrategia". Este modelo electrónico permitirá, además, evaluar los resultados y la gestión de los diferentes modelos de financiación que el Estado está acordando para los medicamentos para la hepatitis C.

Del mismo modo, Sánchez Rubio se ha referido a los avances de los progresos científicos que han dado lugar al desarrollo y autorización, en los últimos años, de nuevos fármacos "muchos más eficaces, seguros y mejor tolerados que las terapias precedentes".

Ha recordado que "los pacientes con hepatitis C crónica están siendo tratados en los hospitales públicos andaluces con el arsenal terapéutico disponible en España, en función de las características del virus y de la situación clínica del paciente", según la Estrategia acordada, y ha reiterado que "ningún paciente se ha quedado sin la medicación que le ha sido indicada".

JUNTA "DEBE INICIAR" EL DEBATE PARA LA EXPROPIACIÓN DE PATENTES

Durante su intervención, el portavoz de IULV-CA en la Cámara andaluza, José Antonio Castro, ha señalado que "no se trata de otra cosa que cumplir el compromiso sagrado de preservar la vida de todos", por lo que exige que "se cumpla inmediatamente la palabra de la Junta o que no corramos tanto para hacer anuncios que luego no sabemos sacar adelante". Además, exige "no plegarse" ante los intereses de las grandes multinacionales, y afirma que "aparte de cumplir la palabra dada, la Administración andaluza debe iniciar el debate para la expropiación de los derechos de las patentes si es necesario".

Por su parte, el diputado socialista Jesús María Ruiz ha afirmado que lo que ocurre con la hepatitis C "es un síntoma del desmantelamiento" que lleva a cabo el PP desde 2012, y ha criticado que Rajoy "ni siquiera haya querido participar" a nivel europeo en una negociación conjunta de precios. "El PP se niega a colaborar con otros países en UE, pero es necesario un nuevo acuerdo de precios a nivel europeo", al tiempo que recuerda que el Partido Popular "ha rechazado todas las iniciativas que en el Congreso y en el Parlamento se han planteado".

La diputada popular Ana María Corredera ha defendido la actuación del Ministerio y lamenta que "se quiera politizar" este asunto. Además, ha valorado la creación de un comité de expertos y que se esté diseñando una estrategia "donde prima el criterio médico", y dice que "se está cuestionando el actual acuerdo de patentes, pero partiendo de la base de que la investigación hay que financiarla". Así, añade que el PP "va a estar ahí", porque "las reivindicaciones de los enfermos son lógica y hay que buscar soluciones entre todos y hacer un esfuerzo conjunto para darles una repuesta", asegura.