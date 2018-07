Toscano dice que es "totalmente mentira" que haya ningún familiar suyo contratado en la FAMP, como ha denunciado el PP-A

Actualizado 22/08/2011 19:51:32 CET

SEVILLA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, ha asegurado que es "totalmente mentira" que haya ningún familiar suyo contratado en la institución, tal y como ha denunciado este lunes la vicesecretaria de Acción Electoral del PP-A, Patricia Navarro, señalando directamente a Carmen Illana como cuñada de Toscano y directora del departamento de Programa, Innovación y Cooperación de la FAMP.

En declaraciones a Europa Press, Toscano ha negado estas acusaciones, insistiendo en que no tiene relación ninguna con el personal de la FAMP. No obstante, ha indicado que no tiene por qué dar ningún tipo de explicaciones sobre esta cuestión al PP-A, al que ha acusado de llevar a cabo "un juego sucio" con estas acusaciones, "que no tienen ningún tipo de veracidad".

"Yo como presidente no he contratado a nadie ni tengo ninguna familia en la FAMP", ha apuntado Toscano, quien ha precisado que es el secretario general de la FAMP la persona encargada de las contrataciones. Si bien, ha subrayado que en el caso del vicesecretario general de la FAMP existe "la costumbre", que él ha respetado siempre, de que sea el PP quien nombra a este cargo cuando es destituido.

En lo que se refiere al hecho de que los alcaldes del PP-A no descarten "medidas de presión" si no se convoca en breve la asamblea de la FAMP para su nueva constitución, el presidente de esta institución ha respondido que "se convocará con arreglo a los estatutos, cuando corresponda". "Me da igual todas las presiones que pueda hacer el PP, que no es la primera vez que amenaza con presiones", ha añadido.

"Yo voy a cumplir con los estatutos porque no me cabe hacer otra cosa distinta", ha afirmado el también alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), quien ante las acusaciones del PP-A de la FAMP se encuentra en una situación de "ilegalidad", ha respondido que es el secretario de la FAMP el encargado de velar por la legalidad de este organismo "con arreglo a los estatutos".