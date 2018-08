Unión en Gelves (Sevilla), que garantiza su seguridad, contra los mensajes xenófobos por los menores migrantes acogidos

Publicado 21/08/2018 17:40:31 CET

GELVES (SEVILLA), 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gelves, la socialista Isabel Herrera, ha puesto en valor la unión de todos los partidos políticos locales para "acallar las voces que crean desconcierto" y lanzan mensajes "extremos" contra el acogimiento temporal de 80 menores inmigrantes y ha dejado claro que la seguridad está garantizada para las fiestas patronales ante el aumento de efectivos de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Policía Local.

Herrera ha explicado a Europa Press que este martes ha tenido lugar una Junta de Portavoces donde el resto de partidos se han "puesto a disposición" de la Alcaldía para abordar esta situación, mostrando la "unidad" municipal. Tras ella, ha tenido lugar una Junta Local de Seguridad, en la que se ha abordado los refuerzos que se tendrán por parte de las fuerzas de seguridad, así como por parte del Samu, para las situaciones derivadas de esta acogida y ante el desarrollo de las fiestas patronales.

Así, deja claro que en estos momentos no existe ninguna situación de inseguridad en la localidad y recuerda que no hay denuncias por problemas que estos menores inmigrantes hayan podido generar, unos menores que "no son delincuentes, sino que sólo están acogidos temporalmente", ante lo que muestra más preocupación por que pudiera producirse una pelea por actitudes "xenófobas". En este marco, Herrera añade que "se ampliará la seguridad para que todo esté en calma y para que los menores también estén tranquilos y seguros".

"La seguridad está garantizada", añade la alcaldesa, quien, del mismo modo, ha destacado la comunicación fluida que se está produciendo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento en este tema.

Igualmente, ha llamado a la calma porque "siempre hay grupos xenófobos en las redes sociales que provocan determinadas situaciones", haciendo referencia a un posible "altercado o incidencia entre niños de 15 años del pueblo y del centro, pero ante el que no hay ninguna denuncia". "No hay incidencias graves y hay que llamar a la calma y no dejarse llevar por mensajes extremos y xenófobos", sentencia.

REUNIÓN CON RESPONSABLES DE SAMU

El Ayuntamiento también ha informado en un comunicado sobre una reunión mantenida con responsables del Samu en Gelves para abordar la aplicación de un protocolo para una "minoría de chavales que, al parecer, no están respetando algunas normas mínimas de convivencia".

En ese encuentro, el Samu ha trasladado que los menores acogidos son atendidos por diez monitores por turno y cuentan con traductores y educadores que les enseñan español y normas de civismo y culturales propias de su país de acogida para facilitar su estancia durante este acogimiento temporal.

Asimismo, Samu se ha comprometido con la alcaldesa a reforzar sus medidas de seguridad. Mientras, se están buscando un alojamiento alternativo fuera de la localidad pero están pendientes de la aprobación de la Junta.