La delegada del Gobierno convocará una comisión con todos los implicados en la lucha contra la violencia de género

La delegada del Gobierno de España en Aragón, Carmen Sánchez, ha anunciado que va a convocar en los próximos días una comisión con todas las Administraciones e implicados en la lucha contra la violencia de género con el objetivo trabajar para "acabar con este drama".

Así lo ha explicado en rueda de prensa, después de que esta madrugada haya muerto asesinada en Zaragoza una mujer de 37 a manos de su marido, de 40 años, ambos españoles y con una hija de 9 años que en ese momento se encontraba al cuidado de su abuela materna, con la que permanece.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado que la mujer ha sido estrangulada, según revela la autopsia que le ha sido practicada. El hombre ha sido el que ha comunicado el asesinato, cuando se ha personado en la Jefatura Superior de Policía de Aragón, alrededor de las 5.00 horas de la madrugada.

Los hechos han tenido lugar en el domicilio familiar, situado en la calle Marcos Zapata del barrio de las Delicias de Zaragoza. La delegada ha aclarado que no constan denuncias previas por malos tratos, ni que el matrimonio estuviera en trámites de separación.

Asimismo, ha indicado que esta es la primera mujer que muere asesinada a manos de su pareja en Aragón en 2018, que se suma a las 16 que han fallecido en lo que va de año en España, de las que solo en tres casos había denuncias previas.

En 2017, en la Comunidad, no hubo ninguna víctima mortal por violencia machista y tres en 2016, la última en el mes de julio de ese año.

CONCENTRACIÓN

La delegada del Gobierno en Aragón ha participado a las 12.00 horas en una concentración convocada por esta institución, a las puertas de la misma, a la que también han asistido los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, con el alcalde Pedro Santisteve a la cabeza.

Además, ha anunciado la convocatoria, si puede ser esta misma semana, de una comisión con todos los implicados en la lucha contra la violencia de género, un ámbito en el que "se está trabajando, pero en el que se va a hacer con más ahínco".

"Vamos a ser duros, vamos a trabajar sin descanso porque no podemos permitir como sociedad que sigan asesinando a mujeres", ha remarcado la delegada, que también ha incidido en la necesidad de "seguir trabajando en educación y sensibilización".

Asimismo, ha comentado que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género contempla una financiación de 200 millones de euros y "vamos a exigir que se ponga en marcha" para "trabajar y mejorar en coordinación, sensibilización y protección".

"Me voy a poner en contacto con el Gobierno central y voy a incidir en que ese dinero se ponga en marcha" porque ese acuerdo "no se puede quedar en papel", cuando "siguen matando a mujeres" y eso "quiere decir que no estamos haciendo las cosas bien".

La delegada, que tomó posesión de su cargo el pasado jueves, se ha definido a sí misma como "militante y luchadora feminista" y ha lamentado encontrarse con este asesinado a los pocos días de asumir esta responsabilidad.

VERGÜENZA

Carmen Sánchez ha esgrimido que hechos como el ocurrido esta madrugada en Zaragoza "es algo que nos avergüenza como sociedad" y ha instado a "conformar un ejército en la lucha contra la violencia de género", tanto desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desde las Administraciones e instituciones, pero también "cada uno en su casa, con su familia, en su puestos de trabajo" porque "nunca es suficiente".

La delegada también se ha referido, en respuesta a preguntas de los medios de comunicación, al seguimiento informativo a los componentes de La Manada, en libertad provisional tras ser condenados por la Audiencia de Navarra a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual contra una joven en los Sanfermines de 2016.

A su entender, esto "no beneficia" al trabajo contra la violencia de género ya que "no hacemos nada luchando desde todas las Administraciones, sensibilizando, educando y luego con la otra mano haciendo cosas como esta", que suponen, de alguna forma, darles un "altavoz". "Esto no ayuda en absoluto", ha sentenciado.

ABIERTA A TODOS

La delegada del Gobierno en Aragón había convocado este lunes su primera rueda de prensa tras su nombramiento para informar de algunas cuestiones relativas a esta institución, que ha decidido posponer, para centrarse en informar sobre este nuevo asesinato por violencia machista.

No obstante, ha manifestado que quiere que la delegación esté "abierta a todos los ciudadanos". Según ha comentado, "quiero saber cada persona que llame a la delegación", conocer sus necesidades y problemas, y tratar de resolverlos.

"Somos el representante del Gobierno de España en Aragón y tenemos el deber y obligación de servir a todos los ciudadanos que se acercan a nuestras puertas y en eso vamos a trabajar", ha subrayado la delegada.