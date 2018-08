Santisteve dice que la sociedad debe guiarse por el 'No tenemos miedo' para no sucumbir al "juego" del yihadismo

Actualizado 18/08/2018 13:15:46 CET

ZARAGOZA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha manifestado que la sociedad española debe tener como máxima que les guíe el 'No tinc por' --No tenemos miedo, en castellano-- para "no jugar a ese juego al que pretenden llevarnos" los ataques yihadistas.

Ha asistido esta mañana, en Cambrils (Tarragona), al acto institucional de inauguración del Memorial por la Paz, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista yihadista del 17 de agosto de 2017 en la localidad, donde falleció la zaragozana Ana María Suárez López y otras cinco personas resultaron heridas, entre ellas su marido, Roque Oriol, y su hermana viuda, Alicia.

Santisteve ha hecho hincapié en que "el 'No tinc por' que acuñaron Barcelona y Cambrils, el no tenemos miedo, tiene que ser una máxima que nos guíe" porque "nuestras sociedades son lo suficientemente abiertas y tolerantes y tienen capacidad para encajar estos golpes".

En este sentido, ha considerado que episodios como el vivido hace un año en Cambrils tienen que servir para "seguir recordando que somos sociedades abiertas y democráticas, donde cabe todo el mundo".

El alcalde de la capital aragonesa ha asistido a "un acto emotivo" que han compartido con las familias de las víctimas y en el que el Consistorio zaragozano ha entregado un centro de flores al Ayuntamiento de Cambrils. Santisteve ha agradecido la participación de "todos los portavoces de la corporación" en este día, "un día de recuerdo y triste".

Asimismo, ha puesto de manifiesto que existe una "relación entrañable" y "excelente" entre Cambrils y Zaragoza, ya que es "lo que procede" teniendo en cuenta de que gran parte de la población zaragozana "se traslada en la época estival" hasta la localidad tarraconense, "un buen ejemplo de convivencia y de buen estar".

Al acto de este sábado han asistido, asimismo, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, y la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría.

El Ayuntamiento de Zaragoza concedió el año pasado, por unanimidad

de todos los grupos municipales, la Medalla de Oro de la Ciudad a la Villa de Cambrils

y a la ciudad de Barcelona. Un reconocimiento con el que Zaragoza manifestó su

solidaridad con las víctimas, el reconocimiento a la labor de las fuerzas de seguridad y todos

los servicios públicos y sanitarios, y a la sociedad civil en su conjunto por su ejemplar

respuesta ante la barbarie terrorista.