Martínez afirma que será Casa Real quien confirme la posible presencia de la Princesa de Asturias en Covadonga

Publicado 02/03/2018 12:32:25 CET

OVIEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, ha indicado que en caso de que la Princesa de Asturias acuda este año a Covadonda coincidiendo con la celebración de los Centenarios, esta será una cuestión que tendrán que anunciar desde Casa Real.

Así se ha pronunciado el número dos del Ejecutivo asturiano al ser preguntado por los periodistas sobre si había habido avances sobre la posible presencia de la familia real, y en concreto de la Princesa Leonor, en Covadonga coincidiendo con el XIII Centenario del Reino de Asturias, el I Centenario de la Coronación de la Virgen de Covadonga y el I Centario del Parque Nacional de Picos de Europa.

"Me lo preguntan muy a menudo, son cuestiones de agenda y en cuanto a la participación de todo lo que tenga que ver con la Casa Real, pues se hará con el tiempo que se considere oportuno. No será el Gobierno de Asturias ni ninguna otra institución que no sea la Casa Real la que anuncie, en ese caso, su participación", ha indicado Martínez en la presentación de la página web Centenarios Covadonga 2018.

En ese sentido, el consejero ha anunciado que desde el Principado están en contacto con todas las instituciones, "también con el Gobierno de España", pero que "por prudencia" cualquier novedad en cuanto a las agendas de la Casa Real va a tener que ser contestada desde la misma Casa Real.