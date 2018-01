Mercedes Fernández reivindica el grado de Deportes para Mieres y el de Ingeniería Industrial para Gijón

Publicado 22/01/2018 20:41:38 CET

Anuncia una batería de propuestas para "rejuvenecer Asturias" ante un Gobierno "decaído y pasivo"

OVIEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder de los 'populares' asturianos, Mercedes Fernández, ha afirmado que, a pesar de la "pugna lógica" entre concejos para albergar el grado de Deportes, Mieres cuenta con un campus "magnífico" y que desde el punto de vista económico podría ser el que menos inversión supondría. Además, ha esperado que gracias a "un liderazgo adecuado y una reivindicación fuerte", Gijón acoja el grado de Ingeniería Industrial.

Así lo ha señalado Fernández a través de unas declaraciones distribuidas por el PP y realizadas antes de presidir la reunión de la Junta Directiva Local de Mieres. En ese sentido, la líder 'popular' ha resaltado el papel del partido para que la ciudad sea la sede del grado de Deportes y ha afirmado que Mieres cuenta con un campus "magnífico".

"Hay una pugna entre municipios, que es lógica, porque cuando hay bienes escasos los municipios pugnan por ello", ha resaltado, para señalar que Mieres lo está haciendo "de forma decidida" y que tiene un campus "esplendido". Además, ha destacado que desde el punto de vista económico podría ser el municipio que podría necesitar menos inversión para acoger estos estudios.

"Es la Universidad la que tiene la última palabra, pero me parece muy loable el esfuerzo del PP para tratar de localizar en su municipio el grado de deportes", ha destacado Mercedes Fernández, para indicar que en Gijón el interés para acoger este grado "decayó" ante la "falta de liderazgo". Por eso, ha esperado que exista un "liderazgo adecuado y una reivindicación fuerte" desde el Ayuntamiento para conseguir el grado de Ingeniería industria.

Fernández ha afirmado que Asturias necesita "ordenar adecuadamente" los estudios de grado, cuyo reparto corresponde a la Universidad, "aunque también tiene que decir algo el Gobierno del Principado". Así, ha afirmado que se trata de una medida que puede ser una forma de atraer jóvenes de otras comunidades y que los de Asturias se queden en la comunidad "y ayuden a rejuvenecerla, para que podamos salir del sambenito de estar en el farolillo rojo de las comunidad más envejecida".

REJUVENECER ASTURIAS

En ese sentido, Mercedes Fernández ha anunciado que su formación va a presentar una batería de iniciativas para solicitar al Gobierno que preside, "porque liderar es mucho decir", Javier Fernández que se comprometa con políticas activas para "rejuvener Asturias". Así, ha afirmado que van articular una serie de presentaciones a la sociedad asturiana "para que un Gobierno lánguido, decaído y pasivo tome buena nota sobre iniciativas que parece que no se les ocurren".

"Paseando pactos por España y recibiendo comisionadas en Asturias no se consigue más que fotos y Asturias necesita algo más que fotografías y declaraciones solemnes", ha indicado, para añadir que Asturias necesita "pasar a la acción" y que los socialistas son "inadecuados en gestionar", porque "cuando nada se hace y sólo se habla las cosas salen mal". "No queremos un Gobierno que nos pide a los asturianos resignación", ha sentenciado.

PRESUPUESTOS

También se ha referido a la situación presupuestaria, después de que el Principado tuviera que recurrir a la prórroga al no lograr un acuerdo con Podemos. Así, ha afirmado que el presupuesto supone tener un "instrumento de gestión que, lejos de ser una panacea, da muchas respuestas a los vecinos".

Mercedes Fernández ha recordado que el PSOE pactó con el PP el presupuesto autonómico en 2015 y 2017 "y por lo tanto la prueba de algodón esta superada". "Siendo los mismos interlocutores, o yo así lo creía, el gobierno de Javier Fernández este año, fruto de una cabezonería política que no le viene nada bien a Asturias, se cerró en banda y tuvimos una reunión de cortesía, pero ni mostraron interés en el fondo del asunto y en nuestra propuesta", ha indicado.

Por eso, ha afirmado que esta situación "abocó" Asturias a no tener presupuestos "pese a tener una interlocución abierta y sincera". "La izquierda prefirió jugar a sus juegos sin éxito, porque no son divertidos y lo único que hacen es mirarse de reojo para morder votos en las encuestas. Lo cierto y veraz es que la palabra Asturias no aparece dentro de sus preocupaciones", ha indicado.