Alcaldesa reitera que la reordenación de tráfico en Cervantes será durante las obras y niega peatonalización

Publicado 21/08/2018 12:07:05 CET

Igual insiste en estudiar cómo se comporta la circulación con las vías alternativas habilitadas mientras duren los trabajos

SANTANDER, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha reiterado este martes, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, que la reordenación del tráfico en la calle Cervantes estará vigente "únicamente" mientras duren las obras de remodelación y mejora en esta vía, y ha vuelto a negar que se vaya a "peatonalizar".

"No es verdad", ha zanjado la regidora ante la posible "confusión" a la opinión pública, y debido a la cual ha vuelto ha señalar que la calle, que será semipeatonal, contará con tráfico autorizado, pendiente aún de determinar qué tipo o cantidad de vehículos o en que horarios pueden circular.

Así, Igual ha remarcado que mientras duren los trabajos -que está previsto que empiecen en septiembre y acaben para Navidad- no podrán pasar coches por Cervantes, porque es "totalmente imposible", y debido a lo cual se han establecido dos rutas alternativas, y se va a aprovechar para estudiar cómo se comporta el tráfico por las mismas.

A partir de ahí, ha proseguido, se adoptará una solución para esta vía, en la que la calzada quedará al mismo nivel que la acera, y se tomará de forma consensuada con los comerciantes de la zona, para determinar si el tráfico es "abierto a todo el mundo" y si se autoriza a un número concreto de vehículos o por horas, por ejemplo.

"Podemos ver compatibilidad con el horario comercial, con los diferentes atascos que se dan o que no se den alrededor de las calles", ha planteado la alcaldesa, que se ha mostrado "radicalmente en contra" de que la oposición "malmeta" en este asunto cuando el Ayuntamiento todavía no se ha pronunciado.

"La calle Cervantes no se va a peatonalizar", ha insistido la dirigente del PP. "A mí nadie me habrá oído hablar de que en la calle Cervantes se va a cerrar al tráfico. No está contemplado eso porque no está contemplado nada", ha remachado.

Preguntada por el hecho de que la decena de comerciantes que hay en la zona vaya a "condicionar" esta vía, que comunica el norte con el sur de la ciudad, Gema Igual ha reconocido que "diez comerciantes son importantes", pero ha insistido en esperar a ver cómo se comporta el tráfico durante las obras y a aplicar el "sentido común", aunque todavía -ha aseverado- no hay una "opinión formada" al respecto.

"Se pueden dar todas las posibilidades, pero es un debate que yo jamás he abierto, que le han abierto otros, y que se ha creado opinión al margen", ha concluido la alcaldesa.