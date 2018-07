La oposición ve "autocomplacencia", improvisación y pide más prevención y lucha contra este "terrorismo"

Publicado 13/07/2018 14:20:16 CET

VALLADOLID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición consideran que la Junta de Castilla y León cae en la "autocomplacencia" y la "improvisación" a la hora de establecer el operativo de lucha contra incendios y ha pedido más prevención y lucha contra el "terrorismo incendiario" o "ambiental".

Así lo han señalado los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente en la que ha comparecido el consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para explicar el operativo de lucha contra incendios puesto en marcha este año.

A este respecto, el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Aceves, ha acusado al consejero de "vivir en la autocomplacencia", en "Alicia en el país de las maravillas" y no conocer la realidad de los incendios forestales en la Comunidad.

"O en su Consejería no le cuentan lo que sucede o lo que le cuentan está muy lejos de la realidad", ha señalado Aceves, quien ha criticado que no se cree una comisión no permanente en las Cortes para que comparezcan "especialistas" en la materia y poder luchar así contra los incendios forestales, lo que considera "un drama" para la Comunidad" y que no cuenta con un presupuesto suficiente para su prevención.

Aceves ha exigido a la Junta un "plan contra el terrorismo incendiario" para frenar a las personas que provocan los incendios y ha asegurado "no se cumplen ni las instrucciones de la Junta porque no hay el mínimo de ingenieros técnicos para cubrir la vigilancia de guardia y que por tanto hace falta personal".

Asimismo, ha criticado que no haya una ley para investigar los incendios, que hay en todas las comunidades, y ha censurado que ni siquiera se lleve a cabo una revisión del Plan de Protección Civil ante Emergencias frente a incendios forestales (Infocal), que está "obsoleto" y es "del pasado siglo".

PROMESAS INCUMPLIDAS

Precisamente en esta línea, el portavoz de Podemos en la Comisión, Ricardo López, ha acusado al PP de incumplir sus compromisos de Legislatura como la adaptación del Plan a la nueva Ley de Montes y a la Ley de Protección Civil, o de llevar a cabo un trabajo "serio y formal" con los territorios que "año tras año" sufren los incendios.

López considera "insuficientes" las medidas y las "mejoras" que dice el consejero que se han puesto en marcha este año y cree que la Junta es "incapaz" de escuchar a voces que forman parte del operativo, desde los ingenieros de montes a los técnicos de guardia, agentes medioambientales, personal laboral o las demandas de cuadrillas.

"Una vez más el PP lo que hace, algo que visto a lo largo de toda la legislatura, es improvisar y esto condena a territorios de Castilla y León que sufren incendios a la pobreza", ha agregado.

Por su parte, el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado ha criticado que la Junta "como siempre" anuncie "grandes planes" de prevención y extinción y luego la realidad "es que la eficiencia y la eficacia dista bastante de la realidad".

En este sentido, ha recordado que Cs ya ha alertado de que aunque el primer trimestre, por las lluvias, no ha habido grandes incendios, "hay que poner todas las alarmas" para evitarlos más adelante.

PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN

Además, Delgado ha asegurado que se "echan de menos" las limpiezas de cunetas de carreteras que "a estas alturas" en muchas provincias no han empezado cuando es donde comienzan muchos incendios.

También considera que hay falta de coordinación, que la Junta debería ejercer con los parques de bomberos "de una vez por todas" y con las diputaciones, con las que cree que se tiene que mejorar aunque cuenten con cuadrillas que hacen una limpieza "evidente". Además, ha abogado por medidas que resuelvan no sólo la prevención sino también la restauración porque en zonas como Fermoselle (Zamora) o algunas de León "a día de hoy se podían hacer mejora las cosas".

De la misma forma, ha pedido cuadrillas "estables, permanentes", una medida que "ayuda" a fijar población y que además conocen el territorio y son las mejores para prevenir y evitar estos incendios, que siempre son causados por las personas. Por ello, cree que además hay que tomar medidas para resarcir esos daños y elaborar "esa ley del terrorismo ambiental" que han pedido todos "pero que nunca llega".

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto en la Comisión y procurador de UPL, Luis Mariano Santos Reyero, ha criticado la "falta de respeto" al trabajo de las Cortes que supone que el consejero haya hecho públicos los datos antes de presentarlos ante el Parlamento.

Dicho esto, ha asegurado que las cifras y datos aportados tienen "clarooscuros" porque aunque valora que "por fin" se tenga en cuenta a las provincias con mayor índice de peligrosidad en cuanto a incendios como León, Zamora y Salamanca para aplicar un plan especial, como en el caso de El Bierzo, "no sirve con hacerlo sólo en cinco municipios", sino que a su juicio hay que extenderlo sobre todo a sitios que como la provincia de León, donde se registra más del 50 por ciento de incendios anuales.

Frente a estos argumentos, la procuradora del PP Isabel Blanco ha destacado la labor del personal que compone el operativo y destacado el incremento de fondos para su ampliación, la prevención y la mejora de medios. Además, ha destacado la coordinación y colaboración entre todas las administraciones y ha advertido de que los verdaderos culpables de los incendios son las personas que los "prenden".