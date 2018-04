La Audiencia de Girona confirma la prisión para el presunto autor del crimen de Susqueda

Publicado 20/04/2018 13:33:03 CET

La Audiencia de Girona ha confirmado la prisión provisional dictada por el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Santa Coloma de Farners para el presunto autor del doble crimen del pantano de Susqueda al considerar que hay indicios contra él, según fuentes judiciales.

El pasado martes se celebró una vista en la Audiencia para abordar el recurso presentado por la defensa de Jordi M.G., Benet Salellas, que pidió su puesta en libertad provisional por falta de pruebas.

Salellas alegó que la investigación no ha logrado determinar el arma del crimen ni el móvil del doble asesinato del pasado agosto: "No existe ninguna relación previa entre las víctimas y el investigado, y nadie los vio juntos y no hay ninguna prueba que acredite que estuvieron juntos".

El fiscal, Víctor Pillado, se opuso a la puesta en libertad señalando que "nadie que no sea" el investigado pudo terminar con la vida de los dos jóvenes porque no había nadie más en el pantano.

Por su parte, el abogado de la acusación particular, Carles Monguilod, se sumó al ministerio público y pidió que Jordi M.G. siga en prisión provisional, indicando que también existe riesgo de destrucción de pruebas como el arma del crimen o una mochila y los dos teléfonos móviles de las dos víctimas.