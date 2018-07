Prisión para el detenido por matar a su mujer en Badalona (Barcelona)

Publicado 21/06/2018 16:06:00 CET

BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de violencia sobre la mujer de Badalona ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por presuntamente matar a su pareja el lunes en esta ciudad.

Según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la decisión la tomó el juzgado este miércoles después de que el detenido pasara a disposición judicial y la causa está abierta por un delito de homicidio.

Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes y el presunto homicida, un hombre de 48 años, se personó después, sobre las 3.45 horas, en la comisaría de la Policía Local confesando que había estrangulado a su pareja, de 40 años, después de una discusión.

El TSJC ha informado de que no constan denuncias previas entre la pareja y el Ayuntamiento de Badalona explicó que la mujer no era usuaria de los servicios sociales ni de atención a la mujer, y que de hecho no estaba empadronada.

El Ayuntamiento de Badalona anunció que se personará como acusación particular en la causa, después de acordar una declaración institucional el lunes en un pleno extraordinario.