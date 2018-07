Boluda lamenta que la Comunitat "ha vivido marginada" y "no ha estado en la toma de decisiones más importantes"

Publicado 18/06/2018 20:34:33 CET

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha lamentado este lunes que "son muchos ya los años en los que la Comunitat ha vivido marginada": "No solo en la atención de sus principales necesidades sino que no hemos participado de forma

activa de la construcción de nuestro país, ni hemos estado en la toma de

las decisiones más importantes".

Así lo ha manifestado en Alicante durante el pleno de la AVE, al que ha asistido la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

Boluda ha apuntado que esta situación en la que la Comunitat "ha vivido marginada" se ha debido "a veces por sumisión a los partidos en Madrid y a veces por el efecto contrario, por la confrontación que se instalaba precisamente porque los partidos que gobernaban eran de signo

diferente".

El empresario ha subrayado que desde la AVE no buscan "interés particular alguno, sino el del conjunto de la sociedad, valenciana y española". "No se trata de sacar cosas para nosotros, un modelo que hemos visto lo perverso que puede llegar a ser, sino contribuir, con nuestra estrategia, a construir una mejor España, más cohesionada, más competitiva y con mayores oportunidades para todos", ha puntualizado.

Bajo esta premisa, ha propuesto a Mónica Oltra "establecer una agenda de trabajo en una doble línea": "La primera, difundir y educar en la idea de que los empresarios y las empresas son fundamentales para la fortaleza de una sociedad, por su capacidad para generar empleo, riqueza y bienestar. Los empresarios, son además determinantes en la filantropía, el mecenazgo y el desarrollo social", ha destacado.

"ASUNTOS CLAVE": CORREDOR MEDITERRÁNEO Y FINANCIACIÓN

En segundo lugar, ha abogado por "trabajar conjuntamente" para

"abordar con rigor, de forma desapasionada y siempre pensando en

el interés del conjunto de España, algunos asuntos clave que son a

su vez determinantes para la Comunitat".

En concreto, se ha referido al Corredor Mediterráneo, el nuevo modelo de financiación autonómica, la solución al déficit hídrico y la definición de un modelo económico que apueste por la competitividad

"Algunos asuntos son más urgentes, y otros necesitan mucho consenso porque son claves en el medio y el largo plazo, y no podemos estar al albur de cambios políticos que impidan su completo desarrollo", ha agregado.

Vicente Boluda se ha dirigido a Mónica Oltra para resaltar que su "papel en la política" de la Comunitat es "determinante" no solo por sus "cometidos y responsabilidades de gestión en el propio Consell", sino porque lidera "una fuerza política que es determinante para la gobernabilidad de la comunidad y que podría también ser clave en el nuevo escenario político nacional, donde los valencianos llevamos muchísimos años invisibles".

"Creo que como sociedad en general, y los empresarios y los políticos en particular, cada uno desde sus respectivas responsabilidades y cometidos debemos ayudar a que nuestra comunidad y nuestro país sean más potentes, más sólidos y más éticos, por el bien de las generaciones futuras", ha subrayado.

En la misma línea, ha lanzado un mensaje al Consell: "Podéis contar

con nosotros porque los empresarios somos sociedad". "Sabéis que, además de generar empleo, podemos aportar mucho en el ámbito de la filantropía y mecenazgo, en ámbitos como la cultura, el deporte, la formación y el emprendimiento", ha remarcado.