Bonig defiende que los adversarios políticos "no están dentro, sino fuera" y espera "salir unidos" del congreso

La Presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha señalado que "lo importante es el proyecto político y salir unidos de este proceso" de primarias en que está inmerso el PP, y ha defendido que "lo importante es el proyecto político" y porque el adversario político del partido "no está dentro sino fuera".

Así se ha manifestado Bonig este domingo en un acto en el que ha participado en Gandia junto al candidato a la presidencia del PP Pablo Casado y los ex candidatos Elio Cabanes y José Manuel García-Margallo entre otros.

Bonig ha apelado a la unidad de los 'populares' "porque Puig y Oltra no pueden seguir enfrentando y coaccionado a los valencianos y porque Sánchez no puede seguir pagando peajes a aquellos que no quieren ni respetan a España".

La presidenta ha afirmado sentirse "orgullosa" de los más de 9.000 militantes que votaron la pasada semana. "Con la misma libertad seguiremos votando en el congreso dentro de cinco días. Libertad y responsabilidad son dos cualidades de nuestros militantes", ha manifestado.

"ORGULLO DE PERTENECER AL PP"

"Este PPCV impulsó este proceso de primarias que estamos viviendo. Fuimos capaces de abrirlo y participar en un momento complicado tras las elecciones de 2015. Apelo a ese sentido de la responsabilidad y de la unidad, del orgullo de pertenecer al PP, porque de aquí ha surgido este proceso participativo", ha aseverado Bonig.

Isabel Bonig ha considerado que "este partido ha sido grande cuando ha ampliado su base social, cuando todo el mundo de centroderecha se ha sentido representado con el proyecto político que ha transformado, con errores pero también con muchos aciertos, esta comunidad y este país".