La campaña citrícola 2018/2019 prevé unos niveles de producción "normales" y "equilibrados" de 3,89 millones toneladas

Actualizado 18/09/2018 15:04:32 CET

La superficie cultivada frena su caída por primera vez desde 2009 y la naranja recupera su "supremacía" frente a la clementina

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña citrícola 2018/9019 prevé recoger una cosecha de 3.899.543 toneladas, unos niveles de producción que se consideran "dentro de la normalidad" y en "equilibrio" entre la oferta y la demanda. Estas cifras suponen un aumento del 22,9% respecto a la campaña anterior --cuyas condiciones meteorológicas la hicieron "difícil"-- y un ligero descenso respecto a hace dos años (-1,2%).

Además, la superficie cultivada frena por primera vez su caída desde 2009 y registra un aumento del 0,33% respecto al año pasado, mientras las nuevas plantaciones como el caqui frenan su implantación y se observa un aumento "importantísimo" de los campos de cultivo dedicados al limón (+11%) y a la naranja (+1,7%) que recupera su "supremacía" frente las mandarinas cuya superficie de cultivo desciende en torno al 2,6%.

Así lo han avanzado este martes la consellera de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, el secretario autonómico Francisco Rodríguez y el jefe de servicio de estudios José Antonio Franco, en la rueda de prensa de presentación de las previsiones del aforo citrícola para esta campaña.

También han hecho balance de la campaña 2017/2018 que se ha cerrado con una cosecha de 3.168.382 toneladas, un 19,6% menos que la precedente, siendo el descenso más acusado en las mandarinas (-23,4%) que en las naranjas (-16,8%) o en los limones (-15,9%).

Para la presente campaña 2018/2019, se espera una "calidad de producción excelente prácticamente en todas las variedades", ha augurado Rodríguez Mulero. Pese a que las variedades más tempranas se han comercializado a un precio "inferior al deseado", el secretario autonómico ha asegurado que "se está regularizando" y no ve motivos para que no hagan tratos "normales".

Se está "cogiendo ritmo" y el mensaje es de "normalidad", con una oferta de cítricos "suficiente para abastecer a los mercados, referente en calidad y en equilibrio entre la oferta y la demanda", de modo que "tampoco va a haber exceso de demanda", ha aseverado.

La naranja vuelve a ser la favorita. De hecho, las plantaciones de productos como el caqui frenan su expansión e incluso se produce la "reconversión" de sus tierras de cultivo en naranjos, ha subrayado el jefe de servicio de estudios, José Antonio Franco. Según ha relatado, durante la época que coincide con el 'boom' inmobiliario la "clementinización" de los campos fue "un hecho" pero ahora "la naranja vuelve a estar por encima" de las clementinas.

En concreto, la naranja alcanzará un volumen de producción de 1.893.690 toneladas, un 22,8% más que la campaña anterior; la mandarina llegará a 1.649.799 toneladas (+21,5), el limón 327.641 toneladas (+32,6%) y el pomelo 23.413 toneladas (+6,8%).

EXPECTATIVAS "ÓPTIMAS" EN EL SECTOR

Desde La Unió de Llauradors i Ramaders, su secretario general Ramón Mampel, ha incidido en la idea de que se espera una campaña citrícola "normal" tras la "más baja de hace dos años", y en la que "hay equilibrio entre oferta y demanda". A la espera de ver cómo puedan afectar las lluvias a partir de ahora, de momento todo "es positivo" y de "calidad". También ha observado un cambio de tendencia en el sector que vuelve a mirar hacia la naranja, algo que enmarca en las "oscilaciones normales de cada campaña".

Por su parte, el director de AVA-Asaja, Jenaro Aviñó, ha expresado sus expectativas "óptimas" para esta campaña que espera que transcurra con "normalidad" y en un "equilibrio" entre oferta y demanda.

D.O. CLEMENULES

Respecto a la posibilidad de que la variedad de la clemenules pueda obtener su denominación de origen (D.O.), Rodríguez Mulero ha querido dejar claro que "no hay "negociaciones" al respecto. Según ha explicado, hay agentes que han mostrado interés en diferenciar esta variedad con su propia marca de calidad. "Desde la Administración estamos abiertos a facilitar cualquier tramitación, pero en definitiva que una D.O. exista o no es competencia de la Unión Europea y nuestro trabajo es impulsar, ayudar y tramitar y en estos momentos estamos junto a ellos a ver como se plantea el tema".