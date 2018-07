El Consell dice que hace una "labor proactiva" en favor de que TV3 se vea en la Comunitat

Actualizado 28/02/2011 14:58:35 CET

VALENCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Generalitat valenciana y conseller de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla, ha asegurado que el Consell está haciendo "una labor proactiva en favor de que TV3 se vea" en la Comunitat y solo falta la "receptividad" del Gobierno de España, que es quien debe autorizar el espacio para que las emisiones del canal autonómico catalán se puedan desarrollar "en la legalidad".

Así lo ha explicado el representante del Ejecutivo autonómico a preguntas de los medios durante la presentación de una nueva asignatura sobre la Unión Europea.

"Queremos que se vea TV3 pero necesitamos un espacio", ha aseverado Rambla, quien ha criticado que "cuando salieron a disposición de las autonomías estos espacios, la Comunitat recibió menos de los que le correspondían en términos relativos".

Por ello, ha manifestado que el Consell "va a seguir reclamando" este espacio, algo a lo que espera que se sumen "todos aquellos que quieren que se vea TV3 en la Comunitat e, incluso, el Gobierno catalán".

El vicepresidente ha aclarado que la Generalitat "no ha tomado la decisión de cortar las emisiones" del canal autonómico catalán sino que, "quien ilegalmente las estaba llevando a cabo ha decidido no continuar haciéndolo", ha dicho en referencia a Acció Cultural del País Valencià (ACPV).

"Por tanto --ha proseguido-- estamos ante la normalización de una situación manifiestamente ilegal y hay más emisoras en la Comunitat que están emitiendo en esa ilegalidad y el Consell les ha abierto un expediente por ello"

El conseller ha insistido en que el Gobierno valenciano está "a favor, como no puede ser de otra forma", de que en la Comunitat se pueda ver "TV3, Canal Sur o cualquier otra de las emisoras que legalmente se emiten en territorio nacional o fuera de él".

No obstante, ha matizado que necesita "un espacio donde poder emitir y en este momento no está legalmente autorizado". En este sentido, ha incidido en que "tiene que ser el Gobierno de Rodríguez Zapatero, al que llevamos más de tres años pidiéndoselo, el que nos deje un espacio para que pueda emitirse TV3 y otras cadenas legalmente en el territorio de la Comunitat".

"Por tanto --ha instado-- a quienes utilizan esto demagógicamente para otros temas, hay que recordarles que esta es una cuestión estrictamente de legalidad y de autorización por parte del Gobierno. Y los que se manifiestan aquí contra la interrupción de las emisiones de TVE3 podían también manifestarse en Barcelona en contra de que allí no se emita Canal 9".

Rambla ha declarado que el Consell se ha dirigido al ministro y al Ministerio de Industria "por enésima vez" para comunicar que necesitan "un espacio para poder utilizarlo en favor de aquellas otras cadenas que queremos y quieren emitirse en la Comunitat, y una de ellas es TV3".

"Mientras ese espacio legal no esté, un gobierno no puede auspiciar una situación de ilegalidad, y quien la estaba auspiciando hasta ahora ha decidido no continuar en la ilegalidad".

REUNIÓN CAMPS-MAS

Por último, el vicepresidente ha reiterado que este tema "no tiene nada que ver" con la reunión que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, mantendrá con su homólogo catalán, Artur Mas, el próximo mes de abril.

Ese encuentro, ha dicho, es "para tratar temas bilaterales, nacionales que afecten a los dos comunidades o europeos, como el Corredor Mediterráneo que, sin duda, estará en la agenda".