PP dice que el Consell aplica austeridad y la oposición cree que la propuesta de Rajoy "tendrá negativo" en la Comunitat

El diputado del grupo parlamentario 'popular' en las Corts José Marí Olano ha asegurado este lunes que el plan de austeridad anunciado por la dirección nacional del PP es una propuesta que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su gobierno "llevan haciendo suya mucho tiempo en la práctica". No obstante, los grupos de la oposición consideran que no se aplicará en la Comunitat Valenciana.

Marí Olano, preguntado en los pasillos de Corts por la propuesta incluida en el programa-marco de los 'populares' para las próximas elecciones de reducir el número de consejerías, con un máximo de diez por comunidad, ha destacado que la administración de la Generalitat Valenciana es "la más barata de todas las administraciones autonómicas con bastante diferencia".

En este sentido, el parlamentario del PP ha destacado que la Comunitat cuenta con menos funcionarios por cada 100 habitantes que el resto de comunidades autonómicas y que los funcionarios valencianos "trabajan con una eficacia tremenda y con un nivel de productividad muy alto derivados del bueno trabajo que hacen", así como de la "contención retributiva existente".

No obstante, Marí Olano ha asegurado que los funcionarios que trabajan para la administración de la Generalitat, sobre todo en los sectores docente y sanitario, "están siendo retribuidos dentro de las bandas más altas que existen en toda España".

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts, Ángel Luna, considera que la propuesta de reducción a un máximo de diez consellerias --cuando en la Comunitat hay un total de 13-- tendrá "negativo" en la Comunitat Valenciana.

Luna ha aseverado que el valenciano es el único gobierno autonómico que tiene tres vicepresidentes, lo que ha tildado de "absolutamente insólito". También ha criticado que el número de consellerias de la Comunitat "no se corresponde ni con lo que parece ser que dice ahora Rajoy ni con lo que nosotros venimos demandando".

Para el dirigente socialista, "no es casualidad" que la Comunitat Valenciana sea "líder en deuda" y, en este sentido, ha señalado que "el despilfarro económico que ha hecho el gobierno de Camps es algo que tendría que haber llamado la atención de Rajoy desde hace mucho tiempo, no ahora precisamente en campaña electoral".

"El despilfarro ha sido la pauta de funcionamiento habitual, y esto no se corresponde con el discurso que quiere lanzar ahora el PP", ha resaltado Ángel Luna, quien ha añadido: "aquí hemos tenido lo que hemos tenido y debemos lo que debemos, que es muchísimo".

PROPUESTA "INSULTANTE"

Del mismo modo, la diputada de Compromís Mireia Mollà ha tildado de "insultante" el plan de austeridad planteado por la dirección nacional del PP, ya que ha indicado que "no es efectivo en las comunidades donde gobienran" los 'populares'.

Asimismo, ha asegurado que hace algo más de un año Compromís presentó un plan de austeridad "casi similar" al planteado por el equipo de Mariano Rajoy "y el PP lo vetó". Por ello, entiende que este plan "tendrá el mismo éxito que el código ético" de Rajoy en la Comunitat y se ha mostrado convencida de que el plan de austeridad "no será de aplicación donde gobiernan".

Sin embargo, Mollà ha expresado el deseo de Compromís de que las administraciones públicas "gobernadas por todos los partidos políticos" hagan "un esfuerzo" para "hacer caso a una demanda necesaria que es recortar los gastos superfluos".

El dirigente de EUPV y diputado del Grupo de No Adscritos, Lluís Torró, por su parte, entiende que las propuestas como la de austeridad planteada por el PP "suelen ser un poco engañosas". Para Torró, "no es tan importante cuántos cargos hay, sino si el dinero se gasta bien o no".

No obstante, ha señalado que "cuántos más altos cargos y más consellerias hay, por regla general la ineficiencia suele ser mayor". Asimismo, ha criticado que, en algunas áreas, "lo que deberían ser direcciones generales se convieren en consellerias", lo que supone "gastos que no deberían estar consentidos". "Bienvenida sea la propuesta del PP, pero lo que tienen que hacer es aplicarla aquí", ha resaltado Torró.