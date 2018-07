Alien por fanáticos y solo para fanáticos

Actualizado 28/06/2018 16:00:57 CET

20th Century Fox celebra el 40º aniversario de Alien con una campaña "por los fans y para los fans". Si eres un seguidor acérrimo de la franquicia de ciencia ficción, estás de enhorabuena. Y es que la compañía ofrece ahora la posibilidad de crear un cortometraje propio ambientado después de los acontecimientos de la película original.

En el marco de la celebración del 40º aniversario de Alien, 20th Century Fox se ha asociado con una compañía de creadores online llamada Tongal. De este acuerdo surge la oportunidad para los fans de la película de dar forma a su propia historia, en formato de cortometraje, tras lo sucedido en la película original de Alien.

La presentación de proyecto es libre y está abierta a cualquiera que desee participar, sea cual sea su oficio. De una primera criba saldrán elegidos 18 cineastas y sus respectivos guiones. Al final, serán seis los proyectos que podrán convertirse en cortometrajes de verdad. Toda la información se encuentra en el perfil de Twitter de Alien Anthology.

In celebration of the upcoming 40th anniversary, @20thcenturyfox is inviting fans through the @tongal community to create their own #ALIEN short films. Learn more at https://t.co/ETyR8EcKSG pic.twitter.com/6xutfB6Q2z