Carlos Therón inicia en Madrid el rodaje de Lo dejo cuando quiera: "El cine español ya no es un género"

Publicado 30/08/2018 11:32:02 CET

La película representa a esa generación de jóvenes a los que les han dicho "que si estudian, encontrarán trabajo"

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director Carlos Therón rueda desde el pasado 6 de agosto en diversas localizaciones de la provincia de Madrid (como Getafe, Leganés, Tres Cantos, Majadahonda, Navalcarnero, Torrejón de Ardoz y Madrid capital) la película 'Lo dejo cuando quiera' con la que reivindica que "el cine español ya no es un género".

"Poco a poco se va perdiendo esa idea de que el cine español es un género, cosa de la que ya no se habla tanto como antes. Ahora la gente ya no dice voy a ver una española sino que va a ver películas de terror como 'Verónica' etcétera. Hay mucha variedad y creo que está funcionando muy bien con el público", afirma en declaraciones a Europa Press el director de 'Es por tu bien' y 'Fuga de Cerebros 2'.

La película, que llegará a los cines el próximo 12 de abril de 2019, trata la situación de "esos empollones que han sacrificado su juventud al estudio y que, cuando llega el momento de sacar beneficio de ello, la crisis se los lleva por delante". "Es el clásico pez fuera del agua", comenta Therón.

"El desarrollo de la película es cómo cada personaje asume de alguna manera el paso de ser un 'freaky' o un empollón al mundo de la noche y los negocios turbios. Hay quien se lo toma con más calma y otros que pierden la cabeza ebrios de poder", añade.

El film cuenta con un reparto principal integrado por David Verdaguer, Ernesto Sevilla, Carlos Santos, Cristina Castaño, Miren Ibarguren y Amaia Salamanca, con la colaboración especial de Ernesto Alterio y la participación de Pedro Casablanc, Gracia Olayo y Luis Varela. Además, está producida por Telecinco Cinema y Mod Producciones, con la participación de Mediaset España y Movistar+ y con la distribución de Sony Pictures.

Como ha explicado Castaño durante el rodaje de una de las escenas en la facultad de Óptica de la Universidad Complutense de Madrid, la película --que promete "traspasar límites siendo muy gamberra"-- representa a una generación de jóvenes a los que "les han dicho que si estudian, encontrarán trabajo".

"Pertenecemos a una generación a la que nos han dicho que si estudias una carreras vas a tener un buen trabajo y nada más lejos de la realidad. Hay licenciados con carreras muy interesantes que no encuentran trabajo. El punto de partida de esta película es ese", expresa.

En cuanto a su personaje, Isa, detalla que "es una inspectora de policía, mujer fuerte y madre adolescente" que se ve involucrada en una trama "turbia" con uno de los personajes del que se enamora. "Está por ver si finalmente nos enamoramos o no. Es la segunda vez que me enfundo en un traje de policía así que si me encuentro a un agente por Madrid yo le digo ¡Cuidado, que soy del cuerpo!", narra Castaño entre risas.

Por otro lado, Pedro (David Verdaguer), Arturo (Ernesto Sevilla) y Eligio (Carlos Santos) son tres profesores universitarios que, cansados y sin blanca, encuentran accidentalmente la solución a sus problemas a través de un complejo vitamínico que ofrece, para su sorpresa, desfase a tope sin efectos secundarios.

Así, los tres profesores con el apoyo de Anabel (Miren Ibarguren) --una abogada reconvertida en empleada de gasolinera y que "no encuentra nada de lo suyo", como precisa la actriz-- se lanzarán al mundo de la noche y de los negocios "turbios" para comercializar la mercancía.

Verdaguer ha explicado cómo es ponerse en la piel de un "tío listo y buen padre de familia pero un poco soso" al que la vida "no le trata muy bien". "La vida de Pedro cambiará hasta convertirse de 'looser' a 'winner'", asegura.

Por otro lado, Carlos Santos interpreta a Eligio quien "tiene dos Máster y dos carreras pero no encuentra trabajo". "He tenido tiempo incluso de hacer un musical dentro de la propia película. Cuando mi personaje se toma el fármaco en el que está trabajando su vida se convierte en un mundo de luz y color", apostilla.

Mientras, la actriz Amaia Salamanca interpreta a Gloria, la mujer de Pedro (David Verdaguer), una pareja que se está separando porque en la relación "él no toma la iniciativa y no le pone carácter a las cosas".

"Pedro sufre un cambio y vuelve a enamorar a Gloria. Ella piensa que ha sido cosa suya por hacer con él de 'coach' emocional pero la realidad es distinta. Me encanta trabajar con Carlos Therón por cómo ve los gags y cómo te lo transmite a través de la construcción del personaje y de la historia", reconoce Salamanca.

"ADAPTACIONES EN NETFLIX"

Por otro lado, Therón ha avanzado que "es pronto" para saber si está "yendo bien" la adaptación del cine español en las plataformas digitales como Netflix. "El caso de 'Fe de etarras' ha sido una asociación muy fructífera pero todavía tenemos que aprender cómo va a funcionar esto y cómo integrarnos todos para que funcionen las plataformas", indica.

"Yo vengo de hacer una serie de una plataforma con Berto Romero que ha funcionado muy bien donde pudimos hacer otro tipo de comedia diferente, con una vocación menos mainstream pero creo que todavía tenemos que saber dónde colocarnos todos en un espacio que es cada vez mayor y mejor", asevera el director.

En este sentido, el productor de Telecinco Cinema Ghislain Barrois señala a Europa Press que el público español "ya no le da la espalda a su cine". "Durante años nuestras películas iban de las salas a las estanterías y no se emitían más mientras ahora la estás rodando y te llaman para saber cuándo la van a tener", enfatiza.