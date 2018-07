Actualizado 25/11/2011 16:34:09 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras el éxito del film en salas comerciales en Europa y Estados Unidos, sale al mercado la versión en DVD '¿Cuánto pesa su edificio, Sr. Foster?' ('How much does your building weigh, Mr. Foster?), el documental sobre la trayectoria vital del arquitecto británico.

Elena Ochoa, esposa de Norman Foster y productora de la película, define al arquitecto como un hombre de "voluntad de hierro", que ha centrado su vida en un "proyecto profesional y personal". "Si tuviera que definir la vida de Norman Foster diría que ha sido una vida de riesgo, pasión y amor a la vida", ha explicado Elena Ochoa durante la presentación del DVD en Madrid.

La película firmada por los directores Norberto López Amado y Carlos Carcas, presentada en el Festival de Cine de Berlín, muestra la relación entre la personalidad de Foster y las construcciones del arquitecto por todo el mundo.

Asimismo, el film describe cómo sus sueños e influencias inspiraron la creación de edificios como el aeropuerto de Pekín (el más grande del mundo), el Reichstag, el edificio Hearst de Nueva York y construcciones como el puente más alto del planeta, el viaducto Millau, en Francia, entre otros.

Según explican sus responsables, los proyectos de Foster son retratados en un estilo cinematográfico que busca plasmar la espectacularidad de su tamaño y escala en la gran pantalla para que la arquitectura cobre vida.

Para el productor ejecutivo Antonio Sanz lo más destacable de Norman Foster es la "energía" y "capacidad de trabajo" y la "pasión tranquila" con la que se enfrenta a cada proyecto. Asimismo, resalta los cuadernos, distribuidos en todas las estancias de su casa y vida, en los que el arquitecto plasma sus ideas para templar una cabeza en constante ebullición.

100 MINUTOS DE EXTRAS EN EL DVD

Rodada en más de diez países durante dos años y medio la versión en DVD contiene además un disco de extras con mas de 100 minutos de material inédito como las entrevistas íntegras con Norman Foster, los artistas Richard Serra, Cai Guo-Qiang o Ai Weiwei, así como otros proyectos del arquitecto: escuelas en Sierra Leona, la Expo Station o la Elephant House, que no aparecen en el largometraje.

Asimismo, esta edición incluye también un CD con la banda sonora del film, compuesta por el músico mallorquín Joan Valent, para quien Norman Foster es un "clarinete solo" y una persona "limpia" con un trazo "humilde" y "sencillo".

La presentación del DVD llega tras mas de cinco meses en cartel y numerosos premios en diversos certámenes internacionales de cine. El último galardón lo recibió este mes de noviembre en el festival chino Sichuan TV Festival (SCTVF) con el premio a la Mejor Fotografía en la sección internacional de documentales.

Producida por Art Commissioners/Ivorypress, la cinta se estrenó con gran éxito en el festival de Berlín en la sección Berlinale Special en 2010. Obtuvo el Premio de Audiencia TCM al Mejor Documental Europeo en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2010 así como el Primer Premio del jurado del Festival Internacional de Documentales, Docville 2010, Leuven, Bélgica. Fue también seleccionada en los premios Goya 2011 en la categoría de Mejor Película Documental.