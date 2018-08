Exorcismo y magia negra en el nuevo tráiler de Suspiria, de Luca Guadagnino

Actualizado 23/08/2018 20:16:53 CET

MADRID, 23 Ago. (EDIZIONES) -

Amazon Studios ha presentado un nuevo avance del esperado remake de Suspiria. Inspirada en la obra maestra de terror de 1977 dirigida por Darío Argento, la nueva versión viene de la mano de Luca Guadagnino, realizador de Call Me by Your Name y Cegados por el sol.

Este nuevo avance ofrece una mejor idea de lo retorcida y espeluznante que será la trama, que se desarrolla en una escuela de danza de reconocido prestigio mundial, situada en Berlín. "Quiere entrar dentro de mi. Puedo sentirla", dice el personaje de Chloë Grace Moretz sobre la directora de la compañía, interpretada por Tilda Swinton, cuyo frío semblante, parece esconder un oscuro secreto.

La sucesión de inquietantes y angustiosas imágenes que avanza el tráiler recuerdan a prácticas de exorcismo y magia negra. En este tétrico filme, Dakota Johnson encarna a una bailarina estadounidense que se une a la compañía, pero pronto descubrirá que hay algo raro y siniestro en el lugar.

Además, el espeluznante tráiler presenta por primera vez al personaje de Lutz Ebersdorf, que da vida a un afligido psicoterapeuta en esta nueva versión, que llegará a las salas de cine españolas en invierno.

Suspiria contará con una partitura original del líder de Radiohead, Thom Yorke. El remake, que presenta una estética más sombria que la versión original, también está protagonizado por Chloe Grace Moretz, Mia Goth, Lutz Ebersdorf y Jessica Harper.

Detrás de la cámara, Guadagnino vuelve a contar con el director de fotografía de Call Me by Your Name, Sayombhu Mukdeeprom y David Kajganich, el guionista de A Bigger Splash, quien también coescribió y produjo la serie The Terror para AMC este año.