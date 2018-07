Gus Van Sant lleva la vida de John Callahan al cine: "Robin Williams tenía miedo de interpretar este personaje"

Publicado 06/07/2018 17:20:08 CET

El director de cine norteamericano Gus Van Sant dirige 'No te preocupes, no llegará lejos a pie', una cinta en la que aborda la vida del dibujante e historietista John Callaha, que en los años 70 se quedó tetrapléjico tras sufrir un accidente de coche.

"Robin Williams tenía miedo de interpretar este personaje y de encontrarse con él", ha manifestado el director durante una entrevista concedida a Europa Press en referencia a esta cinta, que se estrena este viernes 6 de julio, y que coincide con la exposición que dedica la Casa Encendida a su faceta artística hasta el 22 de septiembre.

Joaquin Phoenix protagoniza esta película, en la que da vida a Callahan, un joven de 21 años que tiene problemas con el alcohol y que sufre un grave accidente de tráfico en el que casi pierde la vida. Animado por su novia (Rooney Mara) y un carismático patrocinador (Jonah Hill) ingresa en un centro de rehabilitación. Allí descubrirá que tiene un don y se convertirá en uno de los dibujantes más reconocidos del mundo.

'No te preocupes, no llegará lejos a pie' está basada en la autobiografía del propio Callahan y se trata de un proyecto que el actor Robin Williams, fallecido en 2014, le propuso a Gus Van Sant hace alrededor de dos décadas. Desde entonces, ha escrito tres guiones, en 1998, 2000 y 2017, y este último se ha convertido en la versión definitiva.

Con Williams como protagonista, quien nunca llegó a decidirse para lanzar finalmente el proyecto, del que poseía los derechos junto a Sony, la película habría sido "diferente", tal y como ha afirmado el cineasta, que trabajó con el actor en 'El indomable Will Hunting' (1997), nominada a nueve Oscar, entre ellos el de Mejor Actor de Reparto que finalmente obtuvo Williams.

En el caso de Phoenix, Gus Van Sant ha destacado que el actor encontró muchas cosas diferentes de Callahan que estaban en la mente del dibujante y que construyó a partir del libro. "Poco a poco fue montando su personaje, lo que él quería hacer. Decidió no imitar su voz, que era muy peculiar, y a mí no me pareció importante porque lo mejor era que se sintiera cómodo", ha dicho.

El director de 'Elephant', película con la que ganó la Palma de Oro en Cannes en 2003, ha señalado que decidió concentrarse en el capítulo de las memorias en el que afronta su adicción al alcohol porque le parecía la parte de su vida "más educacional e interesante", pero también sobre cómo consiguió que las viñetas fueran "su vocación", a raíz del fatal accidente.

EL PODER CURATIVO EL ARTE

Preguntado por el poder curativo del arte, Gus Van Sant se pregunta si Callahan habría descubierto en cualquier caso su don para el dibujo, pero en cualquier caso señala que cuando descubrió sus cualidades y su capacidad artística, las usó para "no beber". "El arte y sus viñetas le dieron una razón para vivir, algo que no tenía antes", ha destacado acerca de Callahan, "uno de los personajes más importantes de Portland".

Coincidiendo con el estreno de esta película, la Casa Encendida de Madrid acoge hasta el 16 de septiembre 'Gus Van Sant', una muestra que recorre las creaciones experimentales del cineasta a partir de sus películas, de sus fotografías de casting y sus dibujos, algunos de ellos desconocidos, en los que se une su humor surrealista y la confusión juvenil.

En este sentido, Gus Van Sant (Kentucky, 1952) ha explicado que empezó a pintar cuando tenía 12 años y dejó de lado el arte más o menos en la universidad, cuando empezó a centrarse en el cine. Aunque después siguió pintando, se centró en ello más como un "hobby" cuyos resultados se pueden ver ahora en la capital.