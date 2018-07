Guy Pearce critica el comportamiento inadecuado de Kevin Spacey en L.A. Confidential: "Por suerte tenía 29 años y no 14"

Publicado 05/07/2018 10:53:40 CET

En 1997, Guy Pearce y Kevin Spacey coprotagonizaron junto a otras estrellas como Russell Crowe o Kim Basinger L.A. Confidencial, la película dirigida por Curtin Henson. Por aquel entonces, durante el rodaje, Guy Pearce tenía 29 años y, según ha revelado en una entrevista concedida a la televisión australiana Spacey mantuvo un comportamiento inapropiado con él durante la producción.

Tras recibir diversas de acusaciones por acoso y abuso sexual, las tres últimas en Reino Unido ya están siendo investigadas por Scotland Yard, Spacey hace frente ahora a unas declaraciones cuyos hechos datan de hace más de 20 años. Al principio Pearce no parecía querer revelar demasiado acerca de sus experiencias con Spacey, pero terminó por afirmar que el actor tuvo un comportamiento muy alejado de lo profesional.

"Sí. Es difícil de hablar en este momento. Increíble actor, increíble actor... Fue una época difícil con Kevin, sí. Él es un tipo listo. Afortunadamente tenía 29 años... y no 14", comentó Pearce en en el programa Seven chat show InterviewAndrew Denton en el programa Seven chat show Interview al respecto de su experiencia durante el rodaje de L.A. Confidential, filme de 1997 ganador de dos premios Oscar.

No es la primera vez que un actor de primera línea critica y denuncia comportamientos inapropiados por parte de Kevin Spacey en un set. Gabriel Byrne aseguró el pasado mes de diciembre que el "comportamiento sexualmente inapropiado" de Spacey detuvo la producción de Sospechosos habituales.

"No sabía honestamente el alcance de su violencia", explicó Byrne a The Sunday Times. "Quiero decir, era una especie de broma con la que la gente decía: 'Ese es Kevin', pero nadie realmente entendió la profundidad de sus depredaciones. Fue solo unos años después cuando comenzamos a entender que el rodaje se cerró por una razón en particular y fue por un comportamiento sexual inapropiado de Spacey".