Javier Bardem: "Es un problema enorme: si baja el IVA, las entradas tienen que bajar"

Publicado 12/09/2018 17:43:46 CET

El actor Javier Bardem se ha referido a las informaciones que señalan que la bajada del IVA del cine de un 21% a un 10% no está repercutiendo en las entradas expresando que se trata de un "problema enorme" y que, a su juicio, "si el IVA baja, las entradas también tienen que bajar".

"Si a la bajada del IVA no le sigue una bajada natural del precio de la taquilla pues apague y vámonos", ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación de la película 'Todos lo Saben', que protagoniza junto a Penélope Cruz, para añadir que "si esto sucede es normal que el espectador se queje con toda razón".

Asimismo, ha hecho alusión a las "fake news" alegando que "hay muchos medios que las utilizan para conseguir clicks" y ha lamentado que, en su opinión, hay "muchos medios que publican titulares y noticias que están faltos de todo tipo de rigor".

Por su parte, en referencia a las nuevas plataformas de contenidos, Penélope Cruz ha señalado que "ella no es muy amiga de esos ritmos". "Las tecnologías avanzan a una velocidad que es casi como un monstruo que nos está comiendo", ha dicho.

En este sentido, ha expresado su deseo de que "las nuevas generaciones de niños" no se pierdan "la experiencia de ir al cine", algo que "no puede ser sustituido por ver una película en casa", aunque ha matizado que para ella, "no es ni mejor ni peor" pero "no tiene nada que ver".

Por último, ha deseado "toda la suerte del mundo" a 'Campeones', la película elegida por la Academia para representar a España en los Óscar, y que compitió con 'Todos lo Saben'. "Es una película que está muy bien y que tiene cosas muy especiales y bonitas", ha concluido.