Javier Fesser ve un "regalo" en la preselección de 'Campeones' para los Oscar y se muestra "orgulloso" del equipo

Javier Fesser, director de 'Campeones', una de las cintas preseleccionadas para representar a España en la 91ª edición de los Oscar en la categoría de 'Mejor Película de habla no inglesa', ha manifestado su alegría tras el anuncio, que ha definido como un "regalo". "Cuanto más local es una película, más interés puede tener fuera de España", ha reflexionado.

'Campeones' es una comedia protagonizada por Javier Gutiérrez (ganador del Goya al Mejor actor del año 2017) y que cuenta la historia de un entrenador de baloncesto profesional que se ve obligado a entrenar a un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual.

"No creo que el punto de inclusión suponga una ventaja ni tampoco creo que sea un valor añadido. Lo que mas me ha dado esta película es saber que a quien la ve, le hace feliz", ha señalado Fesser.

En cuanto al equipo, que ha definido "como personas y no personajes", ha explicado que aún no ha podido hablar con ellos ya que se ha enterado hace poco pero espera que lo celebren con mucha emoción ya que "si celebran que un bocadillo sea de jamón y no de mortadela", la alegría de ser elegidos por los académicos será enorme.

"Me hace tan feliz pensar que la familia de académicos, que saben lo que es hacer una película, nos hayan señalado como uno de los posibles representantes de España en los Óscar. Nos parece una motivo de felicidad bastante grande y me siento muy orgulloso de la película y de los que me han ayudado a realizarla. Así que la alegría es el resumen de la sensación que tengo ahora", ha asentido Fesser.

Asimismo, ha asegurado que de ser los elegidos para representar a España, irán "todos juntos a Los Ángeles a defender el cine español".

El filme se ha consolidado como la producción española más taquillera del 2018 superando los tres millones de espectadores y con más de 18,4 millones de euros.

El guion de 'Campeones', inspirado en una historia real, llegó a manos de Fesser hace dos años y este explica que se "enamoró" de los personajes en la cuarta página. Además, aunque el director conocía el mundo de la discapacidad, lo primero que hizo el equipo de la película fue ponerse en contacto con organizaciones representativas para que les asesoraran, como Pena Inclusión o el Grupo AMÁS, asociaciones pequeñas y clubes deportivos.

De la película surgió un documental llamado 'Ni diferentes ni distintos: Campeones', que pretende ser un acercamiento a la vida privada de los personajes. "Surgió cuando empezamos a cerrar el casting y tuvimos esa inmersión en el mundo de las personas con discapacidad intelectual. Lo que estábamos viviendo junto a ellos merecía la pena compartirlo", ha explicado el director.

Javier Fesser ha dirigido películas como 'El Milagro de P. Tinto', 'Camino' o 'Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo'.