Martin Provost confronta a Deneuve y Frost en 'Dos Mujeres': "Estamos en un sistema patriarcal y no hemos salido"

El director francés Martin Provost lleva a las pantallas españolas 'Dos mujeres', un cara a cara entre las actrices Catherine Deneuve y Catherine Frost que muestra las distintas actitudes ante los problemas vitales de ambas protagonistas, dentro de "un sistema patriarcal del que no se ha salido".

"Estamos todavia en un sistema patriarcal del que no hemos salido, pero lo haremos probablemente", ha señalado en una entrevista con Europa Press el director francés, quien también ha hecho alusión a las recientes reivindicaciones del movimiento feminista dentro del mundo del cine.

"Toda esa revuelta es legítima, pero sigo pensando que ese lema de 'denuncia a tu cerdo' o algo así es algo excesivo y abre la puerta a todas las derivas. Yo ahí no me reconozco, pero creo que una vez que tdoas esas iras y reflujos de odio se calmen, habrá probablemente un equilibrio", ha afirmado.

De hecho, pasados unos meses del estreno de la película en Francia, surgió una polémica con Deneuve debido a la firma de un manifiesto de mujeres intelectuales en contra del 'Me Too'. "La película ya había hecho un buen recorrido y no se vio perjudicada, quizás en los César que Catherine (Deneuve) no fuese nominada...pero es algo que no sé y ya no tiene importancia", ha aseverado.

Debido a sus numerosas películas con actrices protagonistas, Provost ha recibido la etiqueta de 'director de mujeres', algo que le "da igual", aunque sí ironiza críticamente respecto a ello. "No soy el único que rueda películas con mujeres y seguramente, si hiciera películas con hombres, no me harían esa pregunta", ha lamentado.

Así, ha puesto en duda el hecho de que "quizás todavía se considere que las películas de hombres tienen más valor que las de las mujeres, y eso es lo que debería hacer pensar". En cualquier caso, Provost ha defendido que seguirá su "camino" a su "manera" --ya tiene pensados otros dos proyectos con mujeres a la cabeza-- sabiendo que es "alguien que trabaja contracorriente".

EL ENCUENTRO CON DENEUVE

En 'Dos mujeres', que se estrena este viernes 3 de agosto en las salas españolas, Claire (Frost) se tendrá que enfrentar de nuevo al pasado con la llegada de Beatrice (Deneuve), una examante de su padre. A esto se suma la incertidumbre laboral en el centro en el que trabaja como matrona y los problemas de su hijo en edad universitaria.

Provost ha relatado cómo consiguió que Deneuve, en quien pensó desde el primer momento durante la escritura del guión, terminó aceptando. "Ella quiso encontrarse conmigo, un momento muy importante para un director. Estaba intimidado y tenía miedo, ella lo notó, y me dijo: 'no te inquietes, si lo voy a hacer'. Es extremadamente inteligente", ha recordado.

LA MUERTE Y EL DINERO

En la película, Beatrice simboliza un acercamiento a la muerte que el director cree que se ha perdido en la sociedad actual. "Estamos en una sociedad muy medicalizada y ya no sabemos sujetar la mano de alguien que va a morir. Incluso la palabra muerte ya casi no se utiliza, ahora se prefiere decir los fallecidos", ha comentado con humor.

Para Provost, "el dinero es el problema de todo" y precisamente sobre esto reflexiona en su película. "¿Quién es una mujer sabia? La sabiduría es la renuncia de todo, que es lo que sucede con el personaje de Frost", ha concluido.