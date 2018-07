Muere Martin Bregman, productor de Scarface y Serpico, a los 92 años

Actualizado 18/06/2018 11:42:57 CET

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Martin Bregman, productor de películas como Scarface, Tarde de perros y Serpico, falleció el pasado sábado a los 92 años. La causa fue una hemorragia cerebral, según aseguró su esposa a la cadena de televisión WNBC.

"Tengo opiniones y las expreso", dijo Bregman al New York Times en 1987. "No dejo que el director haga lo que quiera. Supongo que eso me hace parecer raro".

La primera película que produjo Bregman fue Serpico, dirigida por Sidney Lumet en 1973, que narra la historia de un policía de Nueva York contra la corrupción policial. La cinta fue también el comienzo de su relación con Al Pacino. El actor y el productor continuaron su asociación durante años, siendo el siguiente título Tarde de perros, estrenada en 1975.

Su siguiente colaboración fue en 1983 con Scarface, de Brian de Palma, a la que siguió la secuela Atrapado por su pasado, también dirigida por de Palma y estrenada en 1993.

Además de películas de mafia y crimen, Bregman produjo filmes como Escalada al poder, Las cuatro estaciones, Dulce libertad, Una nueva vida o Boda pasada por agua, todos ellos protagonizados por Alan Alda. El productor pasó por todos los géneros, e incluso se embarcó en una proyecto infantil: la popular Matilda en 1996.

Entre sus producciones también destacan otros títulos como Pluto Nash, El coleccionista de huesos, Nada que perder o Acariciando la muerte.