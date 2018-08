Paco León: "La Casa de las Flores es un culebrón evolucionado"

Publicado 23/07/2018 11:39:13 CET

"No hay nada más bello que las flores... pero todas tienen espinas". Con esta metáfora que da título a la serie, el director Manolo Caro resume lo que los espectadores de Netflix podrán ver a partir del 10 de agosto. Ese día se estrena La casa de las flores, la historia de una importante y aparentemente idílica familia mexicana cuya unión se tambalea cuando el padre descubre que su amante ha muerto. Entonces decide reunir a sus hijos y a su esposa para confesarles su gran secreto. Es solo el principio de un "culebrón evolucionado a temáticas y personajes muy contemporáneos y pocas veces vistos antes en ese género", define Paco León.

El actor español interpreta en esta serie a María José, una mujer transexual que, en su etapa como hombre, había sido novio de una las hijas de la familia, de quien ahora se erigirá su gran apoyo. El 'sí' de Paco a este papel trajo consigo una gran polémica entre la comunidad LTGB, que mayoritariamente censuró a Netflix por no escoger a una mujer trans o, en su defecto, al menos una mujer cisgénero -cuya identidad de género se corresponde con el sexo de nacimiento- y no un hombre. Sin embargo, León no rehúye las críticas.

"Para mí tienen cierta lógica estas reivindicaciones en este momento", asegura el intérprete sevillano en una entrevista a Europa Press. "Creo que es interesante para crear un debate. Pero creo que cuando se vea la serie se va a entender que, tanto la escritura como la interpretación de ese personaje, que yo he intentado hacer desde el respeto total, como la intención de toda la serie es por la normalización y la visibilización de personajes discriminados y de la lucha LGTB".

Manolo Caro, por su parte, asegura que a su país "no ha llegado" toda esta polémica ya que "depende los momentos de cada país". "En México se ha aplaudido mucho que en mis películas siempre haya buscado darle visibilidad a todo tipo de personajes y encontrar en ellos una verdad y hacerlo con todo el respeto, amor y cariño. Así es cómo planteamos el personaje de María José", relata el director.

Tanto Manolo como Paco están convencidos de que quien se asome a La casa de las flores comprobará inmediatamente el espíritu del personaje. "Claro que he estado en comunicación con Paco con todo lo que ha pasado al respecto, pero hemos gestionando este tema desde un lugar de amor y respeto, desde donde alzar la voz y dar cabida a un personaje tan importante como María José, que nace con mucho afecto y mucha verdad", explica el director de cintas como No sé si cortarme las venas o dejármelas largas y La vida inmoral de la pareja ideal.

"NO ES AJENA A NINGÚN PAÍS"

Tras una dilatada experiencia en el largometraje, Manolo Caro se aventura al formato serie con una historia de 13 capítulos que "no es ajena a nadie ni a ningún país porque habla de la familia". "Más allá de la familia de sangre, habla de los seres queridos y del amor. De cómo con la gente que amas no hay que ser permisivo, sino respetar y entender. La familia De La Mora es un barco que aparentemente se está hundiendo, pero el amor que se tienen entre ellos es tan genuino y real, tan cercano al que tenemos nosotros por nuestras familias, que la gente se puede enganchar con ella".

Además de Paco León, el cineasta mexicano se ha rodeado para este proyecto de rostros tan conocidos como Verónica Castro -"una mujer que está siempre en la lucha por mantener a su familia unida", define el director-, Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Darío Yazbek Bernal o Arturo Ríos. Juntos forman una familia que, como ocurre en casi todas las casas del mundo, "siempre intenta mantener la belleza y sacar a flote todo, pero dentro y en la profundidad hay bastantes cosas complicadas".