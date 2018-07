Stan Lee y J.K.Rowling ya forman parte del Salón de la Fama de la Ciencia Ficción y Fantasía

Actualizado 16/06/2018 12:22:38 CET

El Salón de la Fama de la Ciencia Ficción y Fantasía galardona cada año a diferentes celebridades del mundo de la cultura. En esta ocasión, los premiados han sido el escritor de cómics, e imagen propia de Marvel, Stan Lee y J.K. Rowling, la creadora de la saga literaria de Harry Potter.

A pesar de que la escritora británica lleva muchos años logrando el éxito con sus novelas, ha tenido que esperar hasta 2018 para conseguir entrar en el Salón de la Fama de la Ciencia Ficción y Fantasía. Actualmente, Rowling es guionista de la saga de películas Animales Fantásticos, basadas en sus novelas.

Por su parte, Stan Lee se ha convertido por méritos propios en la imagen de Marvel. Aparte de sus famosos cameos en todo el Universo Cinematográfico Marvel, el escritor de cómics es el creador de personajes tan emblemáticos como Hulk o Black Panther. Además, Stan Lee ha colaborado con dibujantes de la talla de Jack Kirby o John Buscema.

No obstante, estas no son las únicas incorporaciones de este año al Salón de la Fama de la Ciencia Ficción y Fantasía. Los dos iconos de la cultura pop comparten este honor junto al emblemático videojuego de The legend of Zelda y la serie de televisión Buffy Cazavampiros.

Parece que han tardado en otorgarles este honor pero, al fin, los dos escritores han logrado tener un sitio en el Salón de la Fama de la Ciencia Ficción y Fantasía.