Trepidante tráiler de Robin Hood, protagonizada por Taron Egerton, Jamie Foxx y Jamie Dornan

Actualizado 15/06/2018 14:23:34 CET

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva película de Robin Hood, dirigida por Otto Bathurst, llegará a las pantallas en diciembre. A falta de medio año para su estreno en España, eOne Films ha lanzado el primer teaser tráiler de la cinta, con Taron Egerton encarnando al "revolucionario anarquista", Hood.

"Corren rumores sobre un ladrón y nuestros plebeyos han recuperado el optimismo y la esperanza", comienza el tráiler. "Nunca había visto a nadie como tú, miras a la muerte a los ojos, por eso te elegí a ti", dice Little John, personaje interpretado por Jamie Foxx. Hood tendrá que burlar a sus enemigos, que ofrecerán una recompensa por capturarlo. "Le estáis ensalzando, no es más que un vulgar ladrón". Will Scarlet, interpretado por Jamie Dornan, irá tras los pasos del justiciero.

Robin Hood es una nueva versión de las aventuras del mítico héroe que, junto con un grupo de proscritos, se sublevó contra la corrupta corona inglesa. Además de estar plagada de escenas de acción y espectaculares batallas, la trama incluye un romance entre el ladrón y Lady Marian, interpretada por Eve Hewson.

La cinta será "algo totalmente revolucionario, algo que no puede vincularse con un universo medieval", según Egerton, quien decidió unirse al proyecto cuando Bathurst le dijo que "la primera parte de la película serían unas escenas de cruzada en Siria inspiradas en el drama En tierra hostil"

Producida por Leonardo DiCaprio, Robin Hood supone el debut en la gran pantalla del británico Otto Bathurst, tras una dilatada trayectoria como director en televisión, en series tan aclamadas como Black Mirror o Peaky Blinders.