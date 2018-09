Sastrón (SGAE), sobre su imputación: "No he hecho nada irregular ni ilegal"

Actualizado 13/09/2018 19:37:01 CET

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), José Miguel Fernández Sastrón, ha asegurado que no ha hecho "nada ilegal ni irregular" en relación a su imputación por el caso conocido como la 'rueda' de las televisiones.

De hecho, Sastrón ha asegurado desconocer los motivos por los que el juez le ha llamado a declarar. "No tengo pistas de lo que quiere saber el juez, para mi es una sorpresa aunque me alegro de poder aclararlo. Espero que le satisfagan mis explicaciones", ha señalado.

El presidente de la SGAE incluso ha asegurado sentirse "muy triste" por esta situación que le ha llevado a dar a conocer sus recaudaciones por derechos de autor desde el año 2005 hasta mediados de este año 2018, y que superan en total los 260.000 euros.

No obstante, la cifra se reduce en comparación desde el año 2005 --33.038 euros-- al último año, con 459 euros. "Este año ha sido muy complicado y espero volver a mis liquidaciones de autor de antes de la presidencia", ha admitido.

Para Sastrón se trata de cifras de una declaración "normal de un autor medio". Mientras en los seis primeros años todas superan los 30.000 euros, a partir de 2011 bajan entre los 16.249 y los 10.764 euros, hasta los últimos cuatro años que no llegan a 10.000 euros.

El presidente, en funciones hasta la celebración de elecciones, ha defendido su inocencia recordando que su "credibilidad" quedará dañada "en la medida en que se culpe de algo finalmente". "Pero soy el primer extrañado de que me llamen", ha matizado.

Sastrón ha explicado por ejemplo que ha trabajado "dos veces" con la empresa Eurodelta, investigada también en el caso de la 'rueda', si bien "nunca ha habido ningún problema ni nada extraño". "Si me llaman por eso, tendrían que llamar a todos los que han trabajado con ellos, que son muchos", ha matizado.

También ha apuntado que ha tenido dos editoriales, una en los años 80 que ya cerró y otra que "tiene poco recorrido y existe por romanticismo". "Los ingresos que hubiera tenido en los últimos años son menores", ha afirmado.

SE VA "CON LA CABEZA ALTA"

En cualquier caso, ha reiterado que tras su gestión al frente de la SGAE, se va "con la cabeza muy alta y muy tranquilo". "No tengo problemas de que hagan una auditoría con todo lo que quieran", ha indicado, tras recordar además que en su gestión se ha abierto precisamente una auditoría interna.

Asimismo, ha apuntado que las investigaciones en torno a la 'rueda' están enmarcadas "desde 2005 a 2012", y él accedió a la presidencia en el año 2016. También que los hechos investigados no atañen a la SGAE "como institución" y está llevando una defensa particular.

LA LEGALIDAD DE LA RUEDA

Preguntado sobre su opinión respecto a la legalidad de la 'rueda', ha destacado que se trata de un tema en el que "un usuario hace un uso preferencial de su capacidad de programar" con los derechos de autor, señalando a las televisiones.

"Lo tendría que resolver el Gobierno con una ley que diga 'hasta aquí pueden' pero no quieren. La SGAE no tiene medios", ha indicado, tras aclarar que si le llaman de nuevo para componer música en la franja nocturna, lo hará.

"Si me piden que haga música, sí, pero no lo haría si piden un 20% o cosas extrañas. Me parece un trabajo tan legítimo como otro cualquiera y el abuso viene de las televisiones, no de los autores", ha concluido.

Sastrón ha convocado una rueda de prensa tras conocerse su imputación el pasado martes 12 de septiembre en el caso conocido como la 'rueda' de las televisiones.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga un posible fraude entre 2006 y 2011 de 100 millones de euros en el cobro de derechos de autor.