Abierta la convocatoria del Premio Alexandre Dumas de novela histórica de la editorial M.A.R. Editor

Publicado 13/08/2018 15:29:23 CET

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La editorial M.A.R. Editor ha abierto la convocatoria de la sexta edición del Premio Alexandre Dumas de novela histórica, y cuyo plazo de presentación se prolonga hasta el próximo mes de noviembre. La obra ganadora será publicada por esta editorial, según ha informado M.A.R. Editor en un comunicado.

Las obras participantes deben estar "libres de compromiso" y escritas en castellano, con una extensión mínima de 150 páginas, impresas en formato DIN A-4, a espacio y medio, letra Times New Roman - Arial 12 ó similar, por una sola cara, a espacio y medios o doble espacio, sin haber sido premiadas en cualquier certamen.

La novela irá encabezada por título y seudónimo, y en la página 2 irá una sinopsis de la novela de 15 a 30 líneas, y la obra comenzará en la tercera página. La novela irá acompañada de un documento a modo de plica, que contendrá nombre y apellidos, domicilio incluyendo ciudad y país, teléfono y correo electrónico del autor, así como una breve nota bio-biblográfica que incluya ciudad y año de nacimiento.

Los autores participantes podrán presentar sólo una novela, enviándola por correo (no es necesario que sea certificado) a Miguel Ángel de Rus - VI Premio Alexandre Dumas - M.A.R. Editor - C. Martínez de la Riva 137, 4º A, Madrid 28018. Deberán enviarse por correo, ya que no se recibirán novelas personalmente en la editorial. Sólo los participantes residentes fuera de España podrán enviar su obra por correo electrónico, a la dirección mareditor@gmail.com

Según detallan las bases del premio, "se establece un primer premio consistente en la publicación de la novela ganadora", aunque "el jurado podrá recomendar a la editorial otros títulos para su edición".

La editorial M.A.R. Editor especifica también que los derechos de autor de la primera edición "serán del 10% sobre el precio de venta al público del libro sin IVA del total de libros vendidos por la editorial". Los trabajos se podrán enviar hasta el 20 de noviembre de 2018 (en envíos por correo la fecha válida será la del matasellos, no la de llegada).

El fallo del premio se dará a conocer por correo electrónico a los autores y se enviará a medios de comunicación, en un plazo no superior a una semana desde que se produzca el mismo. El fallo es inapelable. El premio podrá quedar desierto, recuerda la editorial.