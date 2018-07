Demis Roussos en 5 canciones

Actualizado 26/01/2015 14:27:56 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS - David Gallardo) -

Este fin de semana ha fallecido a los 68 años en un hospital de Atenas el cantante y artista Artemios Ventouris Roussos, nacido en 1946 en Alejandría (Egipto), y conocido popularmente como Demis Roussos.

Demis pasó los primeros años de vida en Egipto, donde se empapó del folklore local y dio rienda suelta a su pasión musical antes de regresar a Grecia tras la crisis del Canal de Suez en 1956.

Ya en Atenás, fundó su primer grupo con 17 años, antes de abandonar el país con destino a Londres en 1968 buscando su propia fortuna junto al (ahora) famoso compositor Vangelis Papathanassiou y a Loukas Sideras.

No pudieron llegar a la capital británica y se instalaron en París, donde fundaron el grupo de pop psicodélico Aphrodite's Child, una banda en la que Demis empezó tocando el bajo y cantando, y que propició el salto definitivo a su carrera.

RAIN AND TEARS (1968)

El primer sencillo del grupo es una adaptación del canon en Re mayor del siglo XVII del músico alemán Johann Pachelbel. A pesar de cantar en inglés, lograron un gran éxito en Francia y otros países europeos, preparando así el terreno para su primer disco, End of the World, editado en 1968.

WE SHALL DANCE (1971)

Aphrodite's Child se separaron tras publicar el disco de culto 666, con Vangelis y Demis Roussos iniciando sendas trayectorias como solistas. Demis debutó en 1971 con el álbum Fire and Ice - In the Greek side of my mind, en el que se encuentra su primer éxito en solitario, We shall dance. El primero de una larga concatenación durante los siguientes lustros, siempre con su mezcla de pop con música bizantina e influencias mediterráneas (y cantando en decenas de idiomas).

VELVET MORNINGS (1973)

Tras el pistoletazo de salid, los setenta fueron años de ajetreo extremo para Demis Roussos, con multitud de discos y éxitos como My Reason y Forever and Ever. Precisamente en este último álbum se encuentra su canción Velvet Mornings, quizás su composición más célebre en España gracias a su curioso estribillo "triki triki triki triki triki mon amour".

RACE TO THE END (1981)

Convertido ya en una estrella indiscutible (y con una imagen inconfundible con sus largos cabellos, su frente despejada, su alborotada barba, maquillaje, grandes túnicas y zapatos de tacón), inició la década de los ochenta colaborando con su viejo amigo Vangelis en Race to the End, (Carrera hacia el final) conocida en castellano como Tu libertad, y que es una adaptación vocal del tema musical de la película Carros de Fuego (Demis aparece también la banda sonora de la película Blade Runner de 1982).

SEPTEMBER (I'M ON MY WAY) (2009)

Como suele ocurrir con los artistas que marcaron una época, Roussos terminó desapareciendo de las listas de éxitos a finales de los ochenta, pero mantuvo su actividad en directo y en estudio hasta la publicación en 2009 de su último disco, Demis, convertido en un crooner de voz arenosa y rasgada con apariencia de haberlo vivido todo. La madurez de medio siglo de trayectoria musical resumida en los 4 minutos de September (I'm on my way).