Lori Meyers: "Nunca nos han avergonzado las comparaciones con Los Planetas"

Actualizado 16/07/2018 16:58:34 CET

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS - Eduardo Blanco) -

Lori Meyers están de cumpleaños y para celebrarlo han publicado el recopilatorio '20 años, 21 canciones' (Universal), un doble álbum que echa la vista atrás con algunos de los grandes éxitos de la banda granadina, a la que "nunca" le han "avergonzado" las comparaciones con Los Planetas.

"Nunca nos hemos avergonzado de eso. Llegamos a Granada con 18 años y de repente a nosotros nos acogieron muy guay en el estudio de Los Planetas. Era evidente que la polémica iba a saltar rápido, porque nuestras influencias se notaban", ha explicado en una entrevista con Europa Press el cantante del grupo, Noni, respecto a sus inicios.

Noni ha celebrado haber coincidido con una generación de músicos en Granada que abrieron varias puertas en los años 90 del indie español. "Hemos tenido mucha suerte de haber estado allí, cuando parecía que siempre había un ojo mirando a Granada", ha señalado, tras repasar la evolución del grupo --que actuará a modo de cierre en el WiZink Center de Madrid el próximo 29 de diciembre.

De las guitarras a los teclados --"cuando grabamos con sintetizadores nos criticaban y ahora está aceptado como animal de compañía: tampoco era tan dramático", ha ironizado--, la evolución musical del grupo en cada disco es una respuesta natural a las inquietudes de sus integrantes.

"Por ejemplo, yo soy hipermegafan de Teenage Fan Club, pero no lo puedo tomar como ejemplo evolutivo. Si hubiéramos repetido la formula de 'Viaje de estudios' en los otros cuatro discos, lo más normal es que no siguiésemos tocando: nos aburrimos repitiendo, y por eso nos ponemos otros retos", ha señalado.

LA AMENAZA DE RUPTURA

Noni ha alertado de que, a lo largo de sus 20 años, no todo han sido "buenos momentos" y, de hecho, la ruptura pudo llegar antes de 'Cronolánea', su tercer álbum. "Después de 'Hostal Pimodán', éramos cuatro componentes y nos quedamos en tres, también hubo una ruptura discográfica...eran muchos marrones. Pero teníamos un buen disco, pensamos cinco minutos en la ruptura y luego unas cervezas lo arreglaron todo", ha comentado con humor.

El músico granadino ha visto la evolución de la música española desde finales de los 90 hasta las dos primeras décadas del 2000 y cree que el indie "ahora es la clase media". "Ya no es como al principio, cuando era underground, pero al final es como una ola: empiezas de la nada, la gente te conoce, luego hay mucho relleno y al final solo aguantan los auténticos", ha indicado.

LORI MEYERS Y EL TRAP

Sobre el futuro de la banda, reconoce que no está "excesivamente puesto" en el trap --"quizás nos vamos haciendo mayores", ha ironizado--, y tampoco adelanta nuevo disco. Además, apuesta por una suerte de epitafio para resumir lo que ha sido Lori Meyers en la música española.

"Lo he dicho siempre: a nosotros que nos recuerden como un grupo de canciones, no porque éramos guapos y estuvimos de moda o porque éramos feos. No me importaría que en nuestra biografía final no pusiese que fuimos números uno tal año ni otras cosas que no importan, pero sí que nos gustaban las canciones", ha concluido.