Lista completa de nominados a los premios Emmy 2018

Actualizado 12/07/2018 19:34:54 CET

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Samira Wiley y Ryan Eggold fueron los encargados de anunciar la lista de nominados de la 70ª edición de los Premios Emmy que cada año entrega la Academia de Televisión estadounidense. Unos galardones que premian las mejores series estrenadas, al menos en la mitad de su temporada, entre 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018, y que este año tiene a Juego de Tronos, con 22 nominaciones, como principal favorita.

A la serie basada en la saga literaria de George R.R. Martin le sigue muy de cerca, con un total de 21 candidaturas, la otra serie estrella de HBO, Westworld. La tercera en discordia es la serie de Hulu El cuento de la criada (The Handmaid's Tale), una ficción basada en la novela de Margaret Atwood que opta a 20 premios.

La gala entrega de los Emmy 2018 tendrá lugar el próximo 17 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Angeles y será retransmitida en directo por la cadena NBC. En España la ceremonia se podrá ver en exclusiva en Movistar+.

Esta es la lista de nominados a los Emmy 2018:

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

Juego de Tronos

The Americans

The Crown

El cuento de la criada (The Handmaid's Tale)

Westworld

Stranger Things

This is Us

MEJOR SERIE DE COMEDIA

El show de Larry Smith

Glow

Black-ish

Barry

Atlanta

Silicon Valley

La maravillosa Señora Maisel

Unbreakable Kimmy Schmidt

MEJOR ACTOR PRINCIPAL EN DRAMA

Jason Bateman (Ozark)

Matthew Rhys (The Americans)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Ed Harris (Westworld)

Milo Ventimiglia (This Is Us)

Jeffrey Wright (Westworld)

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL EN DRAMA

Claire Foy (The Crown)

Evan Rachel Wood (Westworld)

Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale)

Tatiana Maslany (Orphan Black)

Sandra Oh (Killing Eve)

Keri Russell (The Americans)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN DRAMA

Nikolaj Coster-Waldau (Juego de Tronos)

Peter Dinklage (Juego de Tronos)

Mandy Patinkin (Homeland)

David Harbour (Stranger Things

Matt Smith (The Crown)

Joseph Fiennes (The Handmaid's Tale)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN DRAMA

Lena Headey (Juego de Tronos)

Millie Bobby Brown (Stranger Things)

Vanessa Kirby (The Crown)

Yvonne Strahovski (The Handmaid's Tale)

Alexis Bledel (The Handmaid's Tale)

Ann Dowd (The Handmaid's Tale)

Thandie Newton (Westworld)

MEJOR ACTOR INVITADO EN DRAMA

Jimmi Simpson (Westworld)

F. Murray Abraham (Homeland)

Cameron Britton (Mindhunter)

Matthew Goode (The Crown)

Ron Cephas Jones (This Is Us)

Gerald McRaney (This Is Us)

MEJOR ACTRIZ INVITADA EN DRAMA

Viola Davis (Scandal)

Diana Rigg (Juego de Tronos)

Kelly Jenrette (The Handmaids Tale)

Samira Wiley (The Handmaids Tale)

Cherry Jones (The Handmaids Tale)

Cicely Tyson (Cómo defender a un asesino)

MEJOR ACTOR PRINCIPAL EN COMEDIA

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

Larry David (Curb Your Enthusiasm)

Ted Danson (The Good Place)

William H. Macy (Shameless)

Anthony Anderson (Black-ish)

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL EN COMEDIA

Allison Janney (Mom)

Pamela Adlon (Better Things)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Issa Rae (Insecure)

Rachel Brosnahan (La maravillosa Señora Maisel)

Lily Tomlin (Grace y Frankie)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN COMEDIA

Henry Winkler (Barry)

Brian Tyree Henry (Atlanta)

Louie Anderson (Baskets)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Alec Baldwin (Saturday Night Live)

Kenan Thompson (Saturday Night Live)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN COMEDIA

Zazie Beetz (Atlanta)

Betty Gilpin (Glow)

Laurie Metcalf (Roseanne)

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Megan Mullally (Will & Grace)

Aidy Bryant (Saturday Night Live

Leslie Jones (Saturday Night Live)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

MEJOR ACTOR INVITADO EN COMEDIA

Bryan Cranston (Curb Your Enthusiasm)

Sterling K. Brown (Brooklyn Nine-Nine)

Katt Williams (Atlanta)

Donald Glover (Saturday Night Live)

Bill Hader (Saturday Night Live)

Lin-Manuel Miranda (Curb Your Enthusiasm)

MEJOR ACTRIZ INVITADA EN COMEDIA

Maya Rudolph (The Good Place)

Tina Fey (Saturday Night Live)

Tiffany Haddish (Saturday Night Live)

Molly Shannon (Will & Grace)

Wanda Sykes (Black-Ish)

Jane Lynch (The Marvelous Mrs. Maisel)

MEJOR MINISERIE

American Crime Story: Versace

The Alienist

Patrick Melrose

Genius: Picasso

Godless

MEJOR TV MOVIE

Black Mirror: USS Callister

Flint

Fahrenheit 451

Paterno

The Tale

MEJOR ACTOR PRINCIPAL EN UNA MINISERIE O PELÍCULA PARA TV

Beneddict Cumberbatch (Patrick Melrose)

Antonio Banderas (Genius: Picasso)

Darren Cris (American Crime Story: Versace)

Jesse Plemons (Black Mirror)

Jeff Daniels (The Looming Tower)

John Legend (Jesus Christ Superstar Live in Concert)

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL EN UNA MINISERIE O PELÍCULA PARA TV

Jessica Biel (The Sinner)

Laura Dern (The Tale)

Sarah Paulson (American Crime Story: Cult)

Michelle Dockery (Godless)

Regina King (Seven Seconds)

Edie Falco (Ley y orden True Crime: El caso Menéndez)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA MINISERIE O PELÍCULA PARA TV

Jeff Daniels (Godless)

Michael Stuhlbarg (The Looming Tower)

Brandon Victor Dixon (Jesus Christ Superstar Line in Concert)

Ricky Martin (American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace)

Edgar Ramírez (American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace)

Finn Wittrock (American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace)

John Leguizamo (Waco)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA MINISERIE O PELÍCULA PARA TV

Judith Light por (American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace)

Adina Porter por 'American Horror Story: Cult'

Merritt Wever (Godless)

Penélope Cruz (American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace)

Letitia Wright (Black Mirror)

Sara Bareilles (Jesus Christ Superstar Live In Concert)