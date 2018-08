Irene Usabiaga finaliza novena en eliminación en el Europeo

Publicado 06/08/2018 10:51:58 CET

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciclista española Irene Usabiaga, novena en la prueba de eliminación, ha sido la más destacada de la selección nacional en la cuarta jornada del Campeonato de Europa de ciclismo en pista, en la que no hubo grandes resultados para el resto de españoles.

"Tengo un sabor un poco amargo. Quizá esperaba hacerlo un pelín mejor, pero no es el resultado lo que no me convence, sino la manera en la que he corrido. No he estado a gusto, no he mantenido la posición y, al final, cualquier error se pasa. Tenía piernas para haber estado un poco más adelante, pero si no ha salido en este Campeonato, será mejor en el siguiente", comentó.

En la prueba de persecución individual, Joan Martí Bennassar (20º) e Illart Zuazubiskar (21º) cayeron eliminados. Bennassar, 19 años, afrontaba por primera vez los 4 kilómetros que componen la prueba, completados en un tiempo de 4'31"921, que el balear valora como "bastante bien".

"No me esperaba el tiempo que he conseguido. Solo tenía referencias de Persecución en categoría junior, que son tres kilómetros, y en ese kilómetro más he mantenido los tiempos, así que creo que ese 4'31" está bastante bien", comentó el mallorquín.

Pepe Moreno (17º) y Juan Peralta (19º) quedaron eliminados en el 200 metros clasificatorio de los dieciseisavos de final de Velocidad Individual.

El castellano-manchego Moreno fue derrotado por el húngaro Szalontay por apenas un tubular, con un tiempo de 10"131. Idéntico desenlace tuvo Peralta, que se clasificó 19º con un tiempo de 10"148 sin superar al polaco Lipa.

El encargado de cerrar la participación española ha sido Julio Alberto Amores en la prueba de puntuación, donde ha obtenido la decimoquinta plaza con dos puntos.