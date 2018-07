Landa: "No he llegado a caer y hemos salvado el día"

Publicado 10/07/2018 19:03:18 CET

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Mikel Landa (Movistar Team) ha aclarado este martes tras la finalización de la cuarta etapa del Tour de Francia, disputada entre La Baule y Sarzeau sobre 195 kilómetros, que no se llegó a caer en la montonera acaecida a 5 de meta y ha celebrado haber "salvado el día".

"Ha sido un 'enganchoncillo'; no he llegado a caer pero sí he tenido que sacar el pie. Por suerte, tenía compañeros cerca y hemos salvado el día", celebró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Landa aseguró que "no existe" una etapa "tranquila" en este Tour. "Hay que salvar finales complicados como este, es parte de la competición. De momento las diferencias de ayer siguen intactas y eso me deja contento. Vamos poco a poco", apreció.

Por su parte, su compañero Alejandro Valverde lamentó que de nuevo hubiera "tensión, velocidad y caídas" en la etapa. "Creo que hemos salvado bien el día; ninguno del equipo ha llegado a caer en esa montonera final. De momento es de lo que se trata: de ir sobreviviendo y superar los obstáculos de esta primera semana", aseguró.

Y con ellos coincide el colombiano Nairo Quintana, el más afectado por un doble pinchazo en la primera etapa, que esta vez esquivó las caídas. "He podido librar esa caída atrás en la parte final; por desgracia ha afectado a partir del equipo, Mikel incluido, pero por suerte no es nada grave", señaló.

"Landa ha entrado en tiempo y es lo que importa, seguir sin percances. Sabíamos que esta primera semana sería así, de tirar siempre hacia adelante y evitar los peligros", concluyó quien debe ser el líder del equipo español en esta ronda gala.