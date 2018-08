Landa: "Vamos a luchar por una victoria, por un podio... lo que sea"

Publicado 19/07/2018 19:18:40 CET

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Mikel Landa (Movistar Team) afirmó que luchará "por una victoria, por un podio" o por "lo que sea" tras lograr la quinta posición en la 12º etapa del Tour de Francia, con final en el mítico Alpe D'Huez, y situarse séptimo en la clasificación general a 3:13 del liderato que ostenta Geraint Thomas.

"Ser líder del equipo o no tampoco tiene mucha importancia: mira el trabajo que ha hecho hoy Valverde, sea o no líder. Sé que la victoria está muy dificil, lo sabíamos antes de venir, pero vamos a luchar por una victoria, un podio... o lo que sea", indicó el corredor vasco.

"Creo que se ha visto a Sky un poco más apurado, aunque nos han vuelto a ganar. Con el paso de los días se pueden abrir opciones. Hemos intentado hacer un poquito de daño, teníamos la intención, pero no hemos llegado. Thomas está muy fuerte, pero Froome es un fondista enorme: será la referencia al final. Aunque eso no va conmigo", añadió.

En relación a la etapa, Landa confirmó que se le ha hecho "durísima" después de que sufriese una caída a comienzos de esta semana. "Me dolía la espalda un montón. He conseguido olvidar un poco el dolor y entrar en carrera, pero Alpe d'Huez se ha hecho durísimo. Bernal ha puesto un ritmo asfixiante y luego he estado siempre al límite de quedarme. Al final, creo que puedo estar satisfecho", apuntó.

"Cuando he podido volver a entrar he visto que quedaba poco y me he dicho: 'Mejor ir por delante y que me pillen a ir por detrás y volverme a quedar'. Pero he sufrido muchísimo, me duele la espalda 'un huevo' y lo he pasado mal, la verdad. Es un problema muscular, y por mucho que quiera olvidarme, no puedo dejar pasar la caída. Fue una caída fea. Seguiremos día a día", finalizó.