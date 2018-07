Valverde: "Etapas así no tienen ningún sentido"

Publicado 13/07/2018 19:01:55 CET

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) declaró, tras la séptima etapa del Tour de Francia disputada entre Fougères y Chartres sobre 231 kilómetros, que etapas como la de este viernes "no tienen ningún sentido" debido a la duración de la misma.

"Quería estar bien colocado en los momentos importantes para que no me pillara ningún corte. Todo el equipo ha estado muy bien y eso es importante, pero pienso que etapas así son demasiado. 231 kilómetros, que con la neutralizada acaban siendo 240, para mí no tienen ningún sentido, pero es lo que hay", afirmó en declaraciones facilitadas por su equipo.

El murciano, que ocupa la octava posición a 54 segundos del líder Greg Van Avermaet (BMC Racing Team), analizó brevemente lo más destacado del día y se mostró más optimista a la etapa de este sábado. "A mitad de carrera se ha intentado mover la cosa con abanicos y eso también ha aumentado la tensión", reconoció.

"Aunque parezca mentira, hemos sacado 41 km/h de media, 2.400 metros de desnivel según el Garmin. Parecía que íbamos tranquilos, pero en absoluto ha sido así. Este sábado, por suerte, será más corta", concluyó Valverde.