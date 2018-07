Bakero quiere que se disfrute a los Barça Legends y Nadal asegura que "no faltará calidad"

Actualizado 29/06/2017 19:37:22 CET

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de los Barça Legends, José Mari Bakero, ha señalado este jueves que espera que el Camp Nou sea una fiesta este viernes en el partido que los exjugadores blaugranas jugarán ante un combinado de leyendas del Manchester United y que, además de poder disfrutar de Ronaldinho, Rivaldo o Kluivert, se logre además una buena taquilla para ayudar al Hospital Sant Joan de Déu en la lucha contra el cáncer infantil.

"Buscábamos hacer una presentación en el Camp Nou, en verano que es buena fecha, contra un equipo histórico y el más importante seguramente en Inglaterra. Lo hacemos con una finalidad benéfica, por el Hospital Sant Joan de Déu. Un partido de fútbol de leyendas del Barça con un fin benéfico y esperamos que el público pueda venir y disfrutar con todos ellos", señaló en rueda de prensa.

Bakero cree que sin duda lo más importante, el reto que se han puesto, es que los exjugadores disfruten entre ellos y hagan gozar al Camp Nou de nuevo y sobretodo ayudar a los niños y niñas con cáncer mediante aportar a la construcción de un nuevo centro pediátrico de cáncer en Sant Joan de Déu, pues la recaudación será íntegra para el centro --el precio de la entrada oscilará entre los 10 y los 21 euros--.

"Empecé hace cuatro meses con un viaje a México, con algunos de los compañeros, esta aventura que es el Barça Legends, un proyecto bonito que va a mantener la relación de los exjugadores con el club, que es un patrimonio bidireccional beneficioso para las dos partes. Espero que disfrutemos, que se disfrute y que se ayude a los niños", resumió.

Por otro lado, negó que se pueda comparar este partido de los Barça Legends con el homenaje al 'Dream Team' que conquistó hace 25 años la primera Copa de Europa del club. Entonces fueron apenas 28.000 espectadores los que acudieron al Camp Nou y ahora el club apunta a que el ritmo de entradas es bueno, lo que superaría esa cifra.

"Antes de nuestra fiesta del 'Dream Team', ya sabía los compañeros que venían y los que no y por qué. Los que vinieron o no tiene nada que ver con la manera de hacer del club, hablé con los 32 compañeros. Fue una fiesta familiar, estábamos de acuerdo en esto. Seguro que podría haber hecho mejor muchas cosas pero nuestra fiesta fue fantástica. No se puede comparar a esto", comentó Bakero, que fue el comisionado del club para montar aquel homenaje.

Además, aseguró que no mirará cuánta gente vaya este viernes al Camp Nou, sino que lo importante será que salgan contentos. "Los que vengan serán bienvenidos y ya estará muy bien, pero ojalá sean muchísimos. Yo he vivido en este campo lo que es jugar con poca gente, pero es que es terrible de grande", comentó.

Por su parte, Miquel Àngel Nadal volverá a vestirse de corto. "Nos encontramos a jugadores que todavía están en condiciones, un partido alegre en el que no faltará calidad, porque con la gente que habrá se podrá ver un buen partido que esperamos que divierta a la gente y a nosotros también", manifestó.

Otra leyenda será Juliano Belletti, autor de uno de los goles de la 'Champions' de 2006 en París. "Jugar aquí de nuevo es especial. El FC Barcelona es un club que valora aún más la historia que hemos conseguido a hacer, y más con un fin benéfico. Jugaremos en uno de los mejores estadios del mundo y ayudando a un hospital a hacer un centro pediátrico de cáncer", se sinceró.

El brasileño aseguró que su compatriota Neymar ha madurado mucho con los jugadores que tiene a su alrededor en Barcelona. "Mañana hace 15 años de una conquista muy importante en lo personal y en lo colectivo para mí y mi país. Con Tite las cosas han cambiado y dan una esperanza para que Brasil pueda hacer un buen Mundial, Neymar ha madurado para hacerlo", alegó.

"Paulinho es titular con Brasil, tiene mucha calidad y es inteligente, está a un nivel muy alto. Podría ser un buen fichaje para el club. Lucas Lima ha superado todos los niveles en Brasil, tiene muchísima calidad con la zurda y es creativo, procesa muy bien el juego. Hay que ver si encaja en lo que el nuevo cuerpo técnico quiere", comentó sobre dos rumores de fichaje del Barça para este verano.

El equipo de los Barça Legends estará formado por Ronaldinho, Rivaldo, Patrick Kluivert, Guillermo Amor, Lluís Carreras, Santi Ezquerro, Quique Estebaranz, Angoy, Guzmán, Juan Carlos, Popescu, Nadal, Belletti, Andersson, Dehú, Edmilson, Davids, Goikoetxea, Mendieta, Simao, Giuly y Julio Salinas.

Por su parte, el Manchester United Legends, que estará entrenado por Andy Ritchie, contará con los siguientes exjugadore: Van der Gouw, Pilkington, Beardsmore, Berbatov, Blomqvist, Brown, Djordjic, Fortune, Johnsen, Martin, Saha, Ji Sung Park, Poborsky, Ritchie, Thornley, Silvestre, Alan Smith, Dwight Yorke y Webber.