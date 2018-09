Cazorla: "No renunciamos a nada, podemos plantar cara a cualquiera"

Publicado 19/09/2018 18:30:40 CET

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Villarreal CF Santi Cazorla ha asegurado que en la Liga Europa que abren este jjueves frente al Rangers escocés no "renuncian" a nada y ve a su equipo capaz de "plantar cara" ante cualquier rival en busca de un título que sería un "sueño" para él y sus compañeros.

"Aspiramos a todo en todas las competiciones. Sabemos que es difícil, hay grandes equipos y vendrán otros equipos de la 'Champions' pero no renunciamos a nada. Podemos plantar cara a cualquier equipo y tenemos que trabajar en ello", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, apuntó que pueden "hacerlo bien" pero que tendrán que "demostrarlo". "Es el sueño de todos conseguir un título para este club y vamos a ver si entre todos hacemos las cosas bien y podemos estar cerca de conseguirlo", auguró.

Iniciarán el camino frente a un Rangers que ha perdido peso en Europa pero que está entrenado por Steven Gerrard. "Para mí siempre ha sido un referente, he tenido la suerte de enfrentarme a él en la Premier, siempre me he fijado en él porque es un futbolista total. Le deseo la mejor de las suertes en su carrera como entrenador a partir de mañana", manifestó.

Para que no empiece bien la Liga Europa para el Rangers, el Villarreal tendrá que "igualar la intensidad" del rival. "Van a ir a cada jugada como si fuera el último minuto de una final. Así tendremos más opciones de ganar, y hay que hacer lo que hacemos cada día empezando por este jueves", argumentó.

"Es un rival complicado, muy intenso, sabemos cómo son los equipos escoceses, nos hemos enfrentado a ellos en anteriores ocasiones y hemos tenido que estar muy concentrados. Son muy fuertes a balón parado, muy intensos y tendremos que igualarlos", reiteró.

VUELTA A EUROPA DOS AÑOS DESPUÉS

Afronta este duelo con ganas, ya que es su vuelta a Europa tras dos años de ausencia marcados por las lesiones. "Mi último partido europeo fue en 'Champions' hace dos años y volver a Europa siempre es bonito y más con el Villarreal, he vivido cosas bonitas aquí y ojalá hagamos cosas bonitas este año", apeló.

"Me he estado preparando estos dos años para estar al máximo nivel. No me esperaba jugar tanto hace un año, pero me encuentro bien para ayudar en lo que pueda", comentó en este sentido el internacional español.