Correa: "Es una pena, perdimos la concentración"

Publicado 20/08/2018 22:36:36 CET

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista argentino del Atlético de Madrid Ángel Correa, declaró tras el empate (1-1) ante el Valencia en la primera jornada de LaLiga Santander, disputada en Mestalla, que el resultado "es una pena", ya que su equipo perdió "la concentración" tras adelantarse en el marcador con un tanto suyo.

"Es una pena porque no conseguimos la victoria. No pudo ser, éste es un campo difícil y ellos tienen un buen equipo. Creo que perdimos la concentración y no pudimos liquidar el partido", afirmó el jugador en declaraciones a beIN Sports que recoge Europa Press.

El atacante apuntó que el encuentro ante el Real Madrid correspondiente a la Supercopa de Europa no pasó factura este lunes. "Eso no es una excusa, sabemos que siempre tenemos que hacer el esfuerzo. Hay que tratar de sentenciar antes el partido", señaló.

Por último, el argentino no quiso hablar sobre la posibilidad de poder pelear LaLiga al Real Madrid y Barcelona. "Queda mucho para hablar de eso y ahora hay que seguir trabajando. En lo personal estoy contento, trato de dar el maximo para ayudar al equipo", sentenció.