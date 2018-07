LAE asegura el retorno del juego del 10 por ciento a la LFP "con vistas a crecer"

Actualizado 26/01/2011 13:55:07 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Director General de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Gonzalo Fernández, ha asegurado que mantendrán el retorno del 10 por ciento para la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de los ingresos del juego, "con vistas a crecer", cuando entre en vigor la nueva Ley del Juego.

La LFP recibe en la actualidad este porcentaje de la Quiniela, pero con la nueva ley habrá más operadores, y la patronal de clubes echa "de menos ese compromiso firme" en el Anteproyecto de Ley de Regulación del Juego para que "hubiese un retorno en las apuestas vinculadas al mundo del deporte", expresó su presidente, José Luis Astiazarán.

Éste intervino durante la comparecencia de Gonzalo Fernández en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, donde notó falta de "contundencia" en sus palabras a la hora de garantizar este retorno.

"La LFP conoce perfectamente el anteproyecto de ley, que va más rápido de lo esperado. Necesitamos una garantía de que este retorno se va a producir, aunque el fútbol no depende de esto, pero sí de que no se manipulen resultados o que jueguen menores, y por eso queremos que en la ley esté bien definida la compensación para el deporte vinculado", advirtió.

Sin embargo, el Director General de LAE recordó que "históricamente el mundo del deporte ha recibido financiación de las quinielas" y que este aporte económico estaba "vinculado" al Real Decreto. "En la nueva legislación seguimos con ella y con vistas a crecer, ya que habrá nuevos operadores", apuntó.

Además, Fernández comentó a Astiazarán que "en términos de equivalencia con otros países", en España se sale "ganando". "Se retorna mucho más en España", resaltó, afirmando que la quiniela sólo cuenta con "el fútbol como soporte", y que en el resto de apuestas deportivas hay más segmentos "como el tenis o la Fórmula 1".

"Hay más agentes en el anteproyecto de ley y el retorno lo decidirá el mundo del deporte. Cada país lo tiene distinto, pero en España puede mejorar y crecer porque hay más agentes. Comparando al volumen de venta en apuestas deportivas en otros países y su retorno, en España estamos por encima, sin duda", subrayó.

"SALIMOS GANANDO".

El directivo, que señaló también que "no" tenía constancia de que la LFP le haya presentado una propuesta para la explotación de una plataforma de juego vinculada al fútbol, insistió en que en el tema del retorno lo esencial es ver "el sustrato económico". "Se puede retornar el 2 ó el 3 por ciento sobre el todo o el 10 sobre una parte. Hagamos las cuentas y salimos ganando", destacó.

Por otro lado, respecto al patrocinio de equipos de fútbol por parte de casas de apuestas como puede ser el caso del Real Madrid (Bwin), Valencia (Unibet) o el Espanyol (Interapuestas), Fernández quiso ser "exquisitamente respetuoso".

"En el ámbito de las Comunidades Autónomas la competencia es de éstas, y desde la Administración General no me voy a pronunciar. Para hacer publicidad vinculada al juego necesitan una licencia y cuando entre en vigor la ley la necesitarán o se arriesgarán a sanciones porque la ley incorpora medios para que las Comunidades Autónomas tengan medios para cortar el flujo de aquellos que no cumplan la ley", avisó, al tiempo que, en el caso particular del equipo blanco, éste cuenta "con el apoyo jurídico necesario para saber qué medidas tomar".