Messi: "Este año toca ganar la 'Champions'"

El jugador y capitán del FC Barcelona Leo Messi ha asegurado que en esta temporada "toca ganar" la Liga de Campeones sobre todo tras la eliminación del año pasado ante la Roma, "la peor" de las tres seguidas en la ronda de cuartos, y por creer que deberían haber ganado más títulos en los últimos años.

"Este año toca la 'Champions' porque venimos de tres años seguidos quedando fuera en cuartos y quizá la última fue la peor de todas por el resultado a favor que teníamos. Tenemos que apuntar a la 'Champions', lo podemos hacer", aseguró en una entrevista en el programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Sobre esa derrota ante la Roma (3-0) en el Olímpico, considera que no supieron reaccionar para guardar la ventaja de la ida (4-1). "En momentos puntuales cuando las cosas se pusieron feas o complicadas no supimos reaccionar, en Roma en ningún momento nos metimos en el partido. Nos hicieron dos goles prácticamente sin hacer nada, y nunca pudimos reaccionar", aceptó.

Messi cree también que se les "escaparon" algunas 'Champions' en la era de Guardiola y quiere volver a ganar una competición que se les resiste desde 2015. "Podríamos tener alguna más, como en la época de Guardiola con la semifinal del Inter o el Chelsea, éramos candidatos y superiores a los rivales y por detalles no se nos dio", lamentó.

"Cada vez está todo más igualado, hay clubes con mucho dinero que apuestan fuerte y hoy el jugador se mueve más por dinero que por club", señaló sobre uno de los motivos de que cada vez haya más equipos que optan a ganar una Liga de Campeones que es madridista en las últimas temporadas.

Por otro lado, aseguró que para él es un "orgullo" suceder a Andrés Iniesta, ahora en Japón, como primer capitán. "Pero mi manera de actuar dentro y fuera de la cancha no va a cambiar, ya era uno de los capitanes desde hace años", manifestó.

Eso sí, tras una derrota, el '10' aceptó distendido que es mejor no hablar de ello en unos días. "Desde que nació Thiago intento tomar de otra manera las derrotas, pero es muy difícil, lo sufro mucho, y me cuesta volverme a levantar. Este vestuario está acostumbrado a ganar y a querer siempre más", se sinceró.

Sobre los fichajes de este verano, como Malcom, Arturo Vidal, Lenglet o Arthur, Messi reconoció que se queda con el último, aunque "son todos muy buenos". "Me sorprendió, no lo conocía mucho sinceramente y salvando las comparaciones es muy parecido al estilo de juego de Xavi de jugar la pelota cortito y no perderla", admitió.

También se 'mojó' en cuanto a la política de fichajes del FC Barcelona y mostró su agrado por reforzar la cantera de la que él salió. "Es bueno que el club vuelva a confiar en la cantera y salgan jugadores que se habían perdido en los últimos años", apuntó.