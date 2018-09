Mohamed: "Nosotros queremos bailar, ir al frente y ganar"

Publicado 31/08/2018 16:09:33 CET

BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Celta de Vigo, Antonio Mohamed, ha afirmado este viernes que ante el Atlético de Madrid, en partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Santander, saldrán dispuestos a ir "al frente y a ganar el partido" para superar una "prueba muy fuerte".

"Es como si dos quieren bailar y uno no quiere. Lo que sé es que vamos a tomar los recaudos para que no nos cojan al contragolpe. Nosotros queremos bailar, ir al frente y ganar, en otra opción no pensamos", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que una vez tengan delante al equipo de Diego Pablo Simeone analizarán cómo salir airosos del choque. "Cuando se dé el juego, veremos qué es lo mejor. Estamos muy mentalizados en querer hacerlo y poder hacerlo", manifestó.

Tiene claro que, teniendo en cuenta las características del Atlético, deben evitar los errores. "Estamos en una etapa plena de formación y debemos tener plena atención, ser muy inteligentes, fijarnos en los detalles y ser un equipo", señaló.

"Es una prueba muy fuerte, muy rápida en el torneo contra un equipo que ha logrado muchas cosas, con grandes jugadores, muy bien entrenado. Todos los elogios que uno pueda decir están de más y el partido me va a dar información sobre qué mejorar", apuntó al respecto.

Mohamed aseguró tener alternativas para poder cambiar el signo del partido. "La modificación táctica la podemos hacer. Vamos a jugar con los mismos onces pero podemos modificar a diferentes dibujos para sorprender al rival, crearle alguna dificultad diferente", aportó.

Un trabajo previo realizado para intentar superar a un Simeone al que elogió. "No nos enfrentamos desde hace años, será muy lindo volver a encontrarnos. Es un gran amigo y me pone muy orgulloso todo lo que ha ganado. Me ha ganado una vez con River en Colón. Es uno de los tres mejores entrenadores de Europa, ha logrado posicionar a un equipo dentro del la elite mundial", manifestó.

Sobre el papel de jugadores rivales como Diego Costa o Antoine Griezmann, destacó las ganas y la intensidad de su equipo para buscar la victoria. "Cuando entramos en la cancha somos once contra once. Tenemos que competir con mentalidad ganadora. El vestuario está convencido de que podemos ganar, competir y lo vamos a intentar", apreció.

Y es que tranquilo y seguro de que su equipo va por el buen camino. "Estoy muy tranquilo, enfocado en el trabajo que tenemos que hacer con los jugadores. Sabemos que no tenemos que tener pérdidas por dentro, tenemos la lectura hecha, estoy muy tranquilo y disfrutando de lo que estoy viviendo", se sinceró.

Por otro lado, no se mostró preocupado por la ausencia de Iago Aspas en la primera lista de Luis Enrique para la selección española y apeló a la experiencia del jugador para sobrellevar esta situación. "Es un tema de la selección el es un jugador de basta experiencia para asimilar estas cosas la liga recién empieza y están todos agarrando su mejor forma. No es para nada definitivo", aseveró.