Pinto, sobre el récord de Messi: "Es trabajo y humildad, y está feliz"

Actualizado 10/12/2012 14:40:36 CET

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portero del FC Barcelona José Manuel Pinto ha comentado este lunes que el récord que ha conseguido su compañero Leo Messi de ser el máximo goleador histórico en un año natural con sus 86 tantos, uno más que el 'Torpedo' Müller en 1972, es debido al "trabajo y humildad" del argentino, que está feliz por ello.

"Es muy difícil, definir una cosa tan grande con una palabra sería imposible. Es trabajo, humildad, pero resumir todo en una palabra es encontrar el secreto de la vida. Messi es feliz", manifestó Pinto en rueda de prensa.

En este sentido, el guardameta recordó que lo conseguido por Messi está al alcance de muy pocos, por lo que todo el vestuario le ha felicitado. "Es una persona muy tranquila. ¿Qué no se ha dicho de él? No hay palabras, nos alegramos mucho por su récord", aseveró.

Por otro lado, ahora el equipo está centrado en la Copa del Rey y en el Córdoba, rival este miércoles en la ida de los octavos de final. "Es de Segunda y se da por hecho que el partido va a salir fácil y la eliminatoria está cerrada. No es así, el Córdoba tiene muchísimo nivel", comentó.

"Será una eliminatoria muy igualada, y tendremos que estar al cien por cien como en cada partido. Hay jugadores de muchísimo nivel, vamos a analizar al Córdoba estos días pero sus jugadores son de calidad y han jugado a primer nivel", señaló al respecto.

En cuanto a la Liga BBVA y la victoria de anoche ante el Betis, aseguró que es "un pasito más que suma". "Cuando uno quiere llegar al final de un trayecto debe ir poco a poco y ayer fue un paso más, no fácil, pero es que cada uno cuesta mucho. En momentos de dificultad el equipo da la cara y pone todo, el compromiso es innegable y es bueno seguir con esa ambición. Seguiremos con la misma filosofía", argumentó.

También celebró que el club blaugrana esté interesado en renovarle, como anunció el andaluz este lunes. "Me gusta vivir el día a día, estoy feliz aquí con mi familia, y que haya habido una declaración de intenciones es un gran orgullo por todas las razones que han dado, que me ven físicamente muy bien, en el trabajo diario lo pueden comprobar, y cuando han necesitado de mí he estado a la altura. Es un orgullo que la gente siga dándome ese crédito ganado con trabajo. No sé qué pasará mañana pero intentaré disfrutar el hoy", se sinceró.

Preguntado por el posible Zamora para Valdés, comentó que todavía es pronto para pensar en ello pero que le encantaría. "Para mí es el mejor actualmente y es premio a equipo y defensa. Yo no gané sólo un Zamora, lo ganamos todo el equipo, el Celta", recordó sobre su premio en la temporada 2005/06.

Además, Pinto reiteró que no se considera el portero de la Copa porque sería una "falta de respeto" para su compañero, "que es un gran competidor". "No me siento así, hay que ganárselo y es lo más lógico del mundo. Cada partido hay que ganárselo, y un respeto a Víctor que a él le gusta jugar todos los partidos", señaló.