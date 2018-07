Rodri Hernández: "Quiero dar el salto para convertirme en importante en un club grande"

Publicado 13/07/2018 11:51:40 CET

El centrocampista del Atlético de Madrid Rodri Hernández se encuentra "contento y motivado" en su regreso al conjunto rojiblanco, del que salió de su cantera para tener protagonismo en el Villarreal y al que regresa para dar el "salto" para convertirse en un "jugador importante en un club grande".

"Estoy contento y motivado de empezar. Sé que mi camino como profesional ha estado en otros sitio y aquí quiero dar mi salto para convertirme en un jugador importante en un club grande", expresa Rodri en una entrevista facilitada por su club.

El madrileño da las gracias al Atlético por darle "esta oportunidad". "Es un paso importante en mi vida. Cuando uno sale nunca sabe cuando puede volver a pisar su casa y cuando tuve la opción, aunque tuve que pensármelo, no tardé mucho y decidí rápido. Es un paso grande, pero es un club que sé cómo funciona y los valores que representa, con una afición que te envuelve y un sentimiento como si fuese una gran familia", afirma.

El canterano rojiblanco tiene recuerdos "muy bonitos" de sus primeros "cinco años desde muy equipo" en el equipo colchonero. "Aspiraba a llegar al primer equipo y ahora he cumplido un sueño, sólo me queda trabajar", admite.

"Es una alegría encontrarte con gente que ha seguido tu mismo camino, que tiene la misma edad y con la que ganamos ligas juntos. También están los que he coincidido con la selección y los que me quedan por conocer. Es un gran equipo y una buena piña porque si no es difícil conseguir los éxitos que ha conseguido", añade Rodri.

En este sentido, el ex del Villarreal alaba que el Atlético esté "haciendo bien cosas, subiendo canteranos que está explotando en el primer equipo". "Son la base del proyecto y hay que valorar que un club como el Atlético, que ha ganado lo que ha ganado con mucha gente de la casa. Estoy contento por haber sido un canterano más", subraya el internacional.

Además, ya conocía algo a Diego Pablo Simeone porque "haber subido a en algún entrenamiento" cuando estaba en la cantera y pudo comprobar "ese carácter y ambición de ganar". "No podían dar una jugada por perdida. Eso es lo que más transmite, el ser competitivo y las ganas de tener éxito. Ha hecho un trabajo increíble estos seis años", comenta del argentino, calificando como "una barbaridad" el crecimiento que ha experimentado el club desde que salió.

Sobre la afición rojiblanca, el mediocentro la ve como "de las más honestas". "Simplemente vive por y para el club, para animar y representar los colores. Para los jugadores es muy importante que entiendan la situación y que vayan a muerte con nosotros porque nos da aire", confiesa.

"Es un campo que impone y estaba deseando jugar como local y que la afición me lleve en volandas. El Atlético es un club grande en todos los sentidos y tengo ganas de jugar y ganar partidos ahí", sentencia sobre el Wanda Metropolitano.