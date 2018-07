Alberto Puig: "Lorenzo es campeón y era una opción muy interesante"

Publicado 13/07/2018 17:46:46 CET

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'Team Manager' del Repsol Honda de MotoGP, Alberto Puig, aseguró que no podían dejar pasar "la opción muy interesante" de fichar al español Jorge Lorenzo para ser el nuevo compañero de Marc Márquez y apuntó que el balear "tiene el potencial" para lograr buenos resultados con la Honda, mientras que alabó la carrera de Dani Pedrosa, que dejará el Mundial tras esta campaña y del resaltó lo "impresionante" de haber logrado manejar una MotoGP pese a sus condiciones físicas.

"Después que Dani llevase 13 años en el equipo queríamos ver otras posibilidades. Lorenzo es campeón en MotoGP y era una opción muy interesante. Dani ha tenido una gran carrera y 13 años son muchos, pero hemos decidido probar con otro piloto. Estaba ahí en el mercado e intentamos contratarlo", remarcó Puig este viernes en rueda de prensa en el circuito de Sachsenring, escenario este fin de semana del Gran Premio de Alemania.

El catalán recalcó que "un equipo 'top' debe tener a los mejores pilotos". "Para Honda es importante prepararles la mejor moto y ver donde pueden llegar. Competir en este deporte es siempre complicado, pero es un reto y Honda siempre los está buscando", reflexionó de cara a la convivencia entre Lorenzo y Marc Márquez.

En este sentido, cree que el mallorquín tiene "un estilo diferente" de pilotaje al de Pedrosa. "Pero ambos, de una manera, son muy fluidos. Lorenzo tiene más velocidad en curva y Dani cuando va delante. Tener a dos pilotos con estilos diferentes es muy interesante para desarrollar la moto y ellos pueden aprender el uno del otro y los ingenieros también. Veremos lo que aporta Lorenzo", consideró.

El expiloto, que dejó claro que la no continuidad de Pedrosa era "una decisión" de Honda y no a título exclusivamente personal, recordó el currículum del balear. "Tiene tres títulos mundiales en MotoGP y creemos que tiene el potencial para hacer buenos resultados con nuestra moto", indicó.

"Esperamos que alcance el nivel y que corra para ganar como en el pasado, pero no sabemos como se puede adaptar uno a la moto. Le puede llevar tiempo, esperamos que lo haga rápido, pero no sabemos cuánto", añadió al respecto, advirtiendo también que no saben todavía quien será el ingeniero de pista del pentacampeón mundial. "Estamos trabajando y tenemos algunas ideas, pero no está todo definido. Lo que tenemos claro es que tiene que ser alguien que conozca Honda", puntualizó.

Además, fue claro al referirse a los contactos con Lorenzo. "No sabemos lo que estaba pensando Ducati y tampoco nos importaba, era una oportunidad y aprovechamos", zanjó el 'Team Manager' del Repsol Honda que confirmó que, "por supuesto", informaron en todo momento a Márquez. "Es muy importante para nosotros y respondió de la forma que esperábamos", admitió.

Finalmente, se refirió a la retirada de Pedrosa. "Dani ha hecho una gran carrera y sale de este 'paddock' con muchos logros conseguidos, muchos más que otros corredores, es uno de los que más victorias tiene. Creo que ha hecho un gran trabajo y ha tenido que hacer un gran esfuerzo porque es un piloto muy pequeño y ha tenido que lidiar con una gran máquina. Esto es lo más complicado e importante para mí, pero con su técnica logró manejarla y es impresionante", afirmó.

"No sé si Dani quiere o no, pero si quiere quedarse en Honda como probador, se puede. Si él quiere, puede seguir con nosotros", agregó de cara a que el de Castellar del Vallès pueda ejercer este papel.