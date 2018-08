Lorenzo: "Ha sido fundamental la elección de ese neumático trasero blando"

Publicado 12/08/2018 16:54:34 CET

El piloto español Jorge Lorenzo (Ducati), después de ganar la carrera de MotoGP en el Gran Premio de Austria, ha admitido este domingo que "ha sido fundamental la elección de ese neumático trasero blando" para su gran desempeño sobre el asfalto del Red Bull Ring.

"A partir de Mugello, las cosas han cambiado. Mugello fue una carrera muy bonita, aunque tuve que conservar mucho el neumático delantero. En Montmeló duraron los dos neumáticos y fui un pelín superior a Marc (Márquez). Y aquí quizás ha sido fundamental la elección de ese neumático trasero blando, que gestionándolo muy bien y abriendo muy fino el gas, lo he podido mantener hasta el final con bastante vida", explicó Lorenzo ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Una tensión terrible, el corazón ha aguantado pero... La verdad es que ha sido difícil mantener los nervios con Marc, porque todos sabemos que al final siempre lo intenta y es un gran frenador. Teníamos los dos cartas un poco desiguales en diferentes partes del circuito, él era muy fuerte en la frenada y la aceleración del sector 2", afirmó el piloto mallorquín de Ducati.

Además, Lorenzo dijo que "en la última vuelta" había podido "despistar un poco" a Márquez. "Porque ha frenado mucho pensando que yo iba justo detrás de él y me quedaría parado, pero me he ido por el exterior y he salido disparado con buena aceleración", aseguró al respecto.

"Y ahí he intentado tirar al máximo; en todas la frenadas, frenar muy tarde y parar mucho la moto. Se me ha cerrado delante las dos últimas curvas, pero he podido mantenerme ahí encima de la moto y ganar esta carrera tan especial para mí", insistió Lorenzo en su explicación.

Por otra parte, el balear analizó su alternancia de adelantamientos con Márquez en la última vuelta. "Sabía que ahí lo iba a intentar, ya que me había pasado dos veces antes; y, de hecho, lo ha intentado. He frenado muy tarde pero no ha sido suficiente, él se ha metido por dentro y ha girado la moto", señaló.

"Yo tenía pensado quedarme detrás e intentarlo en la subida de cuarta a quinta (curvas), que la Ducati ahí ha acelerado mucho más, y pasar en esa frenada; pero de forma improvisada he cambiado la estrategia", admitió el piloto de Palma de Mallorca.

"HA SIDO UNA MUY BONITA CARRERA"

"Ha sido una muy bonita carrera. Marc ha tirado muchísimo, quizá ellos tenían menos problema de consumo de gasolina y creo que ha elegido un neumático un poco más duro que yo. No iba al 100%, iba al 95%. Pero, cuando me he puesto primero faltando siete vueltas, él se ha puesto detrás y ha sido imposible dejarlo atrás", agregó.

"Aún falta mucho, faltan muchas carreras. Falta una carrera con lluvia y con condiciones extrañas, así que podríamos perder esos puntos de ventaja. Pero lo que importa es el 'feeling' con la moto y que el ritmo de carrera hasta el final ha sido muy bueno", confesó.

Por último, valoró sus opciones en la general del Mundial. "Lo más factible es luchar por esa segunda o tercera posición. Estamos a 71 puntos, que son muchos; y Marc, aún arriesgando como ha hecho hoy, está encima de la moto en carrera y será muy complicado cogerle puntos", concluyó.