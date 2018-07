Ramírez: "Tenemos un gran ritmo para la carrera"

Publicado 14/07/2018 13:45:14 CET

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Marcos Ramírez (KTM), que partirá este domingo desde la segunda posición de la parrilla en el Gran Premio de Alemania, ha explicado que tienen "un gran ritmo" para la carrera, y se ha mostrado satisfecho de haber corrido "bastante rápido" durante el fin de semana.

"He estado rodando todo el fin de semana bastante rápido, constante con el ritmo. Tenemos un gran ritmo para la carrera de mañana, porque esta vuelta rápida no tiene nada que ver con el ritmo de mañana. Estoy muy contento, debo darle las gracias al equipo porque no ha dejado de trabajar y de confiar en mí. Espero que mañana podamos hacer una gran carrera", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP tras la sesión de calificación.

Por otra parte, el andaluz explicó que no han realizado excesivas modificaciones en la moto para esta prueba. "Hicimos un cambio en la moto de Montmeló a Assen; en Assen me sentía bien y fue una lástima que al final de la carrera no pudiese aspirar a estar más adelante. No hemos hecho muchos cambios en la moto, el circuito se me da bastante bien", finalizó.