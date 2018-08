Alicia Magaz: "No podemos ponerle ningún 'pero' a nuestro campeonato"

Publicado 08/08/2018 11:43:55 CET

"Estábamos todas concienciadas de que no se podía dejar una oportunidad histórica" "A partir de octavos, algo cambió en nuestra forma de salir al campo y nos dio un 'plus'"

La internacional española de hockey hierba Alicia Magaz consideró que no se puede poner ningún "pero" al campeonato realizado por las 'Red Sticks' en el Mundial de Londres, tan solo la "mala suerte" en semifinales frente a Irlanda, y donde todo el equipo se mentalizó posteriormente para alzarse con un bronce que suponía una "oportunidad histórica".

"Con una medalla al cuello, creo que no podemos ponerle ningun 'pero' a nuestro campeonato. Creo que tuvimos mala suerte en las semifinales, lo poco que hemos podido fallar a lo largo del torneo fue en ese partido. Hay que aprender de ello para el futuro", reconoció Magaz en declaraciones a Europa Press nada más aterrizar en Madrid.

La delantera lamentó esa derrota frente a Irlanda en los 'shoot-outs' que les apeó de la final en un día "muy duro" para la selección femenina. "Obviamente, estábamos bastante jodidas, pero nos reunimos y estábamos concienciadas de que no se podía dejar la oportunidad de ganar un bronce, que era una oportunidad histórica, y debíamos creernos que realmente se podía ganar. Creo que lo demostramos en el partido desde el minuto uno", resaltó.

Esta posibilidad de hacer historia en el hockey hierba femenino nacional no se replanteó hasta que el equipo alcanzó las semifinales. En ese momento, Alicia Magaz aseguró que no supuso una presión extra, ya que en esas circunstancias "solo quieres ganar una medalla, sea histórica o no", evitando dos derrotas que les situara en un cuarto puesto que "sabe a muy poco".

"Es una medalla que se ha ganado en cinco años de trabajo. El grupo es prácticamente el mismo, a excepción de dos o tres jugadoras que salieron. Entrenábamos tres o cuatro días a la semana y estábamos juntas en el verano cada vez que no había liga. Pasas mucho tiempo, te unes fuera del campo, y eso que tenemos fuera se acaba reflejando dentro", manifestó.

Este bronce premia el notable crecimiento de la selección española a lo largo del recorrido de las 'Red Sticks' en Londres. "Tuvimos un inicio un poco duro con Argentina, luego seguimos bien y ya en el último partido sabíamos que era muy complicado ser primeras, con lo cual, tampoco tenía tanta importancia", valoró Magaz la derrota frente a Alemania en la fase de grupos.

"Luego, creo que a partir de octavos, trabajamos mucho la mentalidad y algo cambió en nosotras y en nuestra forma de salir al campo. Eso nos dio un 'plus' para ir ganando los partidos, porque táctica y técnicamente era algo que ya estaba trabajado", añadió.

Además, la madrileña fue protagonista en los momentos cruciales del torneo, anotando aunque sin premio en la derrota frente a Irlanda, y certificando la victoria con el 3-1 frente a Australia en la lucha por el tercer y cuarto puesto. "Al final, es un trabajo de todo el equipo. Me tocó a mí meterlo, pero es Bea (Pérez) quien hace toda la jugada. El gol te da igual, la cosa es ganar", consideró.

Por otro lado, Magaz no ocultó la sorpresa tras el recibimiento y apoyo de la afición, no solo a su llegada a España, sino a lo largo del torneo. Para las jugadoras supuso "algo nuevo" pese a que fueron conocedoras de la "repercusión" que iba teniendo su participación en el Mundial conforme iban avanzando de ronda.

Finalmente, la diploma olímpico en Río 2016 pidió ir "pasito a pasito" de cara a objetivos futuros, centrándose en un clasificatorio para los Juegos que "va a ser duro", pero con la mirada puesta ya, inevitablemente, en Tokyo 2020. "Si seguimos la línea de trabajo y seguimos creyendo, porque la clave ha sido creer, yo creo que podemos soñar con semifinales. ¿Por qué no? Ya lo hemos demostrado en este torneo", concluyó.